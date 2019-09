Tren se descarrila en Illinois y provoca gran incendio

El accidente provocó evacuaciones en comunidades cercanas, incluidas varias escuelas, informa la prensa local

Illinois, EE.UU.- Un tren descarriló en Dupo, Illinois, provocando un gran incendio y varias evacuaciones en la zona.

Según los informes, el descarrilamiento ocurrió Dupo Yard de Union Pacific, cerca de Carondelet Avenue, ocurrió aproximadamente a las 12:45 del día. Al menos 16 vagones de tren parecían descarrilarse en el área.

El accidente provocó evacuaciones en comunidades cercanas, incluidas varias escuelas, informa la prensa local.

De acuerdo con el reporte, el tren pertenece a la empresa Union Pacific y se preparaba para salir de unas instalaciones de la compañía al momento del descarrilamiento.

Uno de los vagones del convoy que almacenaba combustible se incendió a causa del accidente, arrojando una gran columna de humo que era visible a varios kilómetros de distancia.

Fox2 informó que los bomberos están trabajando para evitar la propagación del incendio a la compañía química.

