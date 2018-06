Tren interurbano va, sólo si gana Anaya: Diego Sinhué

Rodríguez Vallejo declaró que de llegar Andrés Manuel López Obrador la presidencia de México ve muy complicado que este proyecto se concrete porque “no conoce siquiera lo que es la energía eólica”

Daniel Vilches

León.- El tren interurbano que ambiciona el candidato de la coalición ‘Por Guanajuato al Frente’, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, que conectaría a León con Querétaro, y que comprometió el domingo pasado, solo será una realidad si Ricardo Anaya de ‘Por México al Frente’ gana la presidencia de la República el primero de julio.

Cuando Rodríguez Vallejo declaró lo anterior, explicó que de ganar Andrés Manuel López Obrador la presidencia de México ve muy complicado que este proyecto se concrete “porque no le entiende el señor, porque no conoce siquiera lo que es la energía eólica, cuando quieres hacer seis refinarías y en Guanajuato pensamos en sistemas eléctricos y yo veo muy complicado que alguien que no entiende cómo se comporta el mundo actual pueda apostarle a estos proyectos”.

En esta declaración excluyó a José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición ‘Todos por México’.

Destacó que en cambio, el queretano, Ricardo Anaya reconoce que este proyecto es viable, pese a que cueste más de 17 mil millones de pesos, siempre y cuando exista apoyo de la Federación.

Urge dignificar profesión de policías Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, candidato del PAN a la gubernatura del estado,comentó que por el debilitamiento de las corporaciones de seguridad en materia de efectivos, ello por la falta de dignificación de esta profesión, los próximos alcaldes deben de trabajar en aumentarles el sueldo a esos elementos. Rodríguez Vallejo profundizó que con el Consejo de Seguridad que propone de ganar las elecciones, se contará con un fondo especial a través de un presupuesto base cero que reorientará el gasto para fortalecer el equipamiento y capacitación de los elementos de Policía, sin embargo, para que ello pueda ser una realidad, debe de haber un compromiso por parte de los presidentes municipales de mejorar su salario. “Pero es a los alcaldes a quienes les toca atender el gasto corriente, es decir aumentarles el salario, no podemos tener municipios donde los regidores ganen 80 mil pesos y los policías ocho mil pesos, necesitamos apostarle de manera definida”. “Tenemos que buscar el mecanismo financiero para obligar a los municipios realmente a que fortalezcan el salario del policía, para nosotros como estado ser subsidiarios en equipamiento, en capacitación y tener policías y no suceda esto que paso en Salamanca”, concluyó.

MEJZ*