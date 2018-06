Treinta casas a punto de colapsar

En los callejones hay muchas casas antiguas de adobe que con estas lluvias se están reblandeciendo, varias de ellas deshabitadas o abandonadas

Maria Espino

Guanajuato.- Incrementan los inmuebles que presentan riesgo de colapsar en la capital guanajuatense, el número asciende a 30, las cuales se encuentran principalmente en el centro de la ciudad, así lo informó el titular de Seguridad Ciudadana Christian Ortiz Muñiz, además precisó que la mitad son casas habitadas. Precisó que la mayoría está en la parte de la cañada, en callejones como Tanganitos, Casualidad, León de Bronce, entre otros.

“En los callejones hay muchas casas antiguas de adobe que con estas lluvias se están reblandeciendo, algunos apelando están votando (…) son alrededor de 30 casas que se están atendiendo (…) ya se giraron los oficios conducentes a los propietarios (…) de las 30 casas la mitad está habitada y las otras abandonadas).”

El funcionario explicó que debido a que las lluvias no han parado, Seguridad Ciudadana y Protección Civil han realizado inspecciones de manera permanente y en los inmuebles en donde han encontrado riesgo han informado a algunos de los propietarios, principalmente las que están habitadas, para que de estas fincas les han manifestado no poder hacer las rehabilitaciones porque no tienen dinero para ello.

Mencionó que en dialogo con el Consejo de Seguridad y Protección Civil proponen establecer un fondo para poder atender este tipo de situaciones, sobre todo de aquellas fincas que representan un riego inminente para la población se deben de tender, “Si nos atenemos a los propietarios, si pueden tener alguna responsabilidad legal en caso de que haya un herido, pero eso no es lo que buscamos, lo que buscamos es no meter ningún riesgo”.

Ortiz precisó que para dicho fondo se ocuparían aproximadamente 600 mil pesos, con lo cual también se compararía el equipo de seguridad que necesitan trabajadores operativos de Obra a Publica la renta de maquinaria para rehabilitar caminos.

Albergues están listos

Christian Ortiz comentó que los albergues que hay en la ciudad están listos para que sean ocupados por los ciudadanos que lo requieran, subrayó que en el caso de la gente que vive en las casas que está en riesgo de colapsar ya se les informó sobre la condición mencionó que algunas han sido acordonadas para evitar que la gente no pase por la zona.

Derribes, deslaves, árboles caídos, paredes derrumbadas y más, a consecuencia de las lluvia

Explicó que a raíz de la lluvia que cayó desde la tarde del martes y permaneció hasta la mañana de ayer (miércoles), de la cual se estimó que cayeron aproximadamente 76 mililitros por metro cuadrado, se registraron varios percances, entre lo que destacó la caída de un muro en La Gualra, un deslave en Curvas peligrosas que bloqueó la circulación, en Santa Risa se cayó un árbol y afectó las líneas de la CFE, otro árbol en Santa Catarina de Cuevas, bardas caídas en callejón del Grasero, Tanguitos y en Bulevar Pozuelos.

El funcionario subrayó que todas las contingencias están siendo atendidas de manera inmediata en cuanto reciben el reporte, por un equipo interdisciplinario conformado por elementos de Policía preventiva, Protección Civil Obra Pública y de ser necesario Servicios Públicos municipales, además mencionó que para garantizar la integridad de los operadores están usando el equipo de seguridad de Protección Civil y también reciben apoyo de las corporaciones de Bomberos que hay en la ciudad.

AL