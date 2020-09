Trata de acercarse lo más posible a recrear rostro de Cristo, este es el resultado

Redacción

Oriente Medio. – Una imagen ha comenzado a hacerse viral en redes pues muestra el gran trabajo que hizo un fotógrafo para tratar de recrear el rostro de uno de los personajes más enigmáticos de la humanidad: Jesucristo.

Bas Uterwijk es un artista de Países Bajos que se especializa en tratar de representar lo más fiel posible, siguiendo los testimonios escultóricos o pictóricos de la historia, a algunos personajes sobresalientes : ya lo ha hecho con Séneca y otros más.

El rostro de Jesús que presentó, hecho con una inteligencia artificial con el programa Artbreeder, difiere mucho de lo que nos tienen acostumbrados; para poder realizarlo se basó en la Sábana Santa en Turín y el Salvador Mundi pintado por Da Vinci.

Al unir esto también retocó la imagen agregándole rasgos étnicos de las personas de Medio Oriente. Pero realizó dos versiones del rostro, una con cabello largo y otra con el cabello largo.

El propio artista reconoció que esto no es definitivo y sólo es un acercamiento.

