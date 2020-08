Trata de abusar de su hijastra; madre lo golpea y lo retiene hasta que llega la policía

Redacción

León.- Un hombre resultó lesionado al ser apuñalado en dos ocasiones en el estómago, los primeros minutos de este sábado, cerca de la media noche, en un Hotel del centro de la ciudad denominado ‘Hotel Casas‘ a la altura del número 201 de la calle Tamaulipas entre las calles Rivera y Perulito de la colonia Bellavista en la zona centro de la ciudad.

Los administradores del Hotel hicieron el reporte al Sistema de Emergencias 911 para reportar que en el cuarto estaba un masculino con dos heridas en el abdomen, por lo que al llegar elementos de la policía municipal y paramédicos, valoraron al sujeto quien estaba estable y consciente, pero quien no quiso proporcionar mayores datos de la agresión.

Aparentemente el sujeto llegó con una mujer a la habitación, al momento de cumplirse el tiempo, personal del lugar fueron a mencionarles que tenían que desocupar el cuarto, cuando observaron al sujeto con las heridas y recostado en la cama del sitio.

La mujer salió sola, por lo que se presume como la principal sospechosa de la agresión, o cómplice de la persona que propició las heridas.

El hombre identificado como Miguel ‘N’ de 54 años de edad, fue llevado al Hospital General de León, para recibir la atención médica necesaria, donde fue reportado como estable y fuera de peligro.

Policía municipal realizó una búsqueda de la mujer por los alrededores de la zona pero no logró la detención de ninguna persona, el hombre hasta el momento no quiso levantar denuncia y no habló del o los agresores.

