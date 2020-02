Trastorna su vida el ser confundida con raptora de Fátima

Onofre Lujano

Acámbaro.- Ante la confusión que se hizo en redes sociales sobre la presunta responsabilidad por la desaparición de la niña Fátima en la Ciudad de México, Guadalupe Hernández Tovar, aseguró que ella teme su integridad ya que ha recibido amenazas de muerte.

Por ello pidió que la fiscal general en la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, pueda apoyarla para protegerla.

Por vía telefónica, pidió que aclaren la situación “temo por mi vida y de mis hijos y de hecho no he podido salir a la escuela porque me han dicho que no lo haga por mi seguridad”.

Comentó que no ha podido hacer denuncia alguna, “mi abogado me dijo que no me presentara en ninguna delegación, hasta que me llegara un papel diciendo que me presente para declarar, que no soy esa persona, que me están confundiendo, pero mientras ya me están difamando todas las redes sociales”.

Explicó que por el momento no puede salir de su casa por miedo a recibir algún ataque o que la confundan con que su hija no es de ella, su esposo también no puede ir a trabajar “porque ante mi temor y nerviosismo no me puede dejar sola”, manifestó Guadalupe.