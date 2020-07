Tras una pelea, hombre camina tranquilo con un inmenso cuchillo en su cráneo

Redacción

China.- Cirujanos de Fuling en el municipio de Chingquing, al sureste de China, recibieron y auxiliaron a un joven con un largo cuchillo clavado en el cráneo, pese a lo cual actuaba extremadamente tranquilo.

Imágenes del hecho se hicieron virales en internet, por la actitud impasible con la que el sujeto tomó toda la situación. Aparentemente la víctima había estado involucrado en una pelea en la que fue apuñalado.

Un portavoz del hospital local dijo que la operación, que se realizó el 13 de julio, había sido un éxito, y el paciente se está recuperando de la lesión.

Una de las fotos que se hicieron virales en redes sociales muestran al joven cubierto de sangre y caminando con tranquilidad hacia una ambulancia con el cuchillo bien clavado en la cabeza.

