Tras regresar de EU alcalde de Purísima permanece aislado para descartar Covid-19

Roberto López

San Miguel de Allende.- Un tribunal colegiado determinó que el INAH entregó un permiso de construcción de forma irregular y sin los estudios que marca la ley a un hotel que se edificó junto a un inmueble histórico; ahora hay posibilidades de que sea demolido.

En diciembre de 2017, el propietario de La Casa del Inquisidor acudió con un abogado particular porque a un lado de su propiedad estaban haciendo una construcción, que no tenían de licencia o autorización y que estaban levantando varios pisos.

El doctor en Derecho, Juan Ponciano Hernández Ruiz, explicó que el inmueble está protegido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como por los reglamentos locales. Está ubicado sobre la calle Cuadrante, en el epicentro de la zona de monumentos.

“Se estaban violando todas esas normatividades; acudimos al INAH y suspendieron la obra de manera provisional. Luego regularizan la obra y, de acuerdo al propio Instituto Nacional de Antropología e Historia ‘es factible autorizar la regularización de obra, en virtud de que la construcción nueva, no rebasa la altura total de la construcción colindante, integrándose al perfil urbano existente en la manzana. Luego entonces, no se percibe una nueva volumetría en el entorno, por lo que no impacta visualmente’, esa es la justificación del INAH”, citó el abogado.

Enfatizó que en tres líneas, el INAH autoriza una obra que está junto a un edificio catalogado como monumento histórico, sin una sola consideración para éste, “pero no sólo en el permiso, sino, sin una sola consideración en todo el expediente”.

Dijo que el INAH autorizó una obra que no reúne los mínimos requisitos de cualquier obra, ya no se diga de una obra que está a un lado de un monumento histórico.

Explicó que para este tipo de casos, la ley exige que se haga un estudio de mecánica de suelos para saber cuánto se necesita de cimentación para asegurar que el edificio no se va a ir de lado o no se va a sumir, sobre todo porque está a un lado de un edificio histórico y que ese estudio de mecánica de suelo nunca se hizo, ni tampoco el estudio estructural y no se fijó fianza o garantía.

“Se promovió una demanda de nulidad contra el permiso otorgado ante el Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, en Celaya. Pero la resolución careció de motivo al señalar simplemente que era facultad del INAH otorgar o no el permiso, como si fuera discrecional”, recordó Ponciano Hernández.

Relató que tuvo que acudir a un tribunal colegiado, en amparo directo y que éste tuvo que señalar la serie de irregularidades que había cometido el INAH y que no había advertido la sala del tribunal fiscal.

“Lo que llama la atención en éste asunto es la discrecionalidad con la que se vino manejando el INAH y lamentablemente tuvo que ser la autoridad judicial de más alto nivel, la que tuvo que indicarle al INAH, que haga bien su trabajo”.