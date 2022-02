Esta semana se aplicarán multas de cortesía, sin embargo de no cumplir vendrán las sanciones económicas para los automovilistas

Bryam Torres

Guanajuato.-Durante todo enero ningún ciudadano acudió a realizar la verificación vehicular, por lo que el Gobierno Municipal arrancará operativos para sancionar a los automovilistas incumplidos.

El alcalde, Alejandro Navarro Saldaña anunció que a partir de esta semana se van a instalar dos puntos en los que se realizarán operativos para sancionar a los capitalinos que no han verificado.

Por el momento se aplicarán únicamente multas de cortesía, sin embargo, si los ciudadanos no cumplen con este requisito van a tener que ser multados en las siguientes semanas.

“Vamos a empezar con dos puntos: uno es en la glorieta de la UNESCO y el otro es en la zona sur, son operativos de verificación con multas de cortesía toda esta semana. Les van a retirar al que no esté verificado las placas, licencia o algún documento y tendrán que ir a la oficina del Pípila a recogerla”.

El alcalde, exhortó a los ciudadanos a ponerse al corriente y evitar multas o problemas con autoridades estatales al circular por carreteras.

“Ojalá puedan ir a verificar, todavía el mes de febrero no vamos a cobrar multas en los verificentros porque no tengan los vehículos verificados. Pero, en enero que fue totalmente gratis por así decirlo, solo se cobra el pago de la verificación, pues no fue nadie. Como buenos mexicanos dejamos todo al último. Entonces, ojala puedan hacerlo”.

