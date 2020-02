Tras meses sin verlos, soldado se viste de botarga para llegar de sorpresa con sus hermanos

Redacción

Maryland.- Un soldado decidió regalarles a sus hermanos menores algo que nunca podrán olvidar en el Día de San Valentín.

LeBaron Bass se encontraba en el USS Abraham Lincoln para un despliegue de once meses lejos de su hogar. Lo que decidió este hombre fue sorprender a los suyos con su llegada improvista.

Primero fue con su hermana Sasha de doce años quien no sabía que se lo encontraría en el mismo salón de clases de la Escuela Secundaria Davis.

Lo que hizo para no ser reconocido en un inicio fue vestirse de un personaje animal, al descubrirse ante ellos no podían creer lo que veían. Finalmente dijo para un canal de televisión: “Después de 11 meses, perdiendo su cumpleaños, perdiendo casi todos los tipos de vacaciones que hay, solo para ver su reacción, fue la mejor sensación que puedo imaginar”.

Te dejamos el video para que puedas ver cómo se llevó a cabo tal sorpresa que él y su madre habían planeado durante más de dos meses y que se desarrolló sin ningún contratiempo.

I’ll never get tired of these stories❤️

Navy sailor LeBaron Bass surprised his younger brother & sister at school on Valentine’s Day after being stationed on the USS Abraham Lincoln for 11 months.pic.twitter.com/domTIGfXFm

— Chloe Salsameda (@ChloeSalsameda) February 16, 2020