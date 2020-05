Tras manifestación, comerciantes logran un nuevo acuerdo para abrir sus negocios

Onofre Lujano

Acámbaro.- Los comerciantes de negocios no esenciales, que se habían mantenido en su postura de no cerrar, convocaron a una rueda de prensa en pleno centro de la ciudad donde expusieron sus razones para mantenerse abiertos, asegurando no estaban pidiendo ayuda económica al municipio, sino que los dejaran trabajar.

Algunos de los manifestantes mencionaron que no habían tenido dialogo con el alcalde Alejandro Tirado Zúñiga para que les diera una respuesta o alternativas, pues ellos habían propuesto que los dejaran abrir con un horario específico para poder solventar sus gastos.

Todos se reunieron en las instalaciones de Desarrollo Urbano y Fiscalización y fueron vigilados por miembros de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Federal, Policía Municipal, entre otros.

Todo comenzó cuando personal del municipio y las corporaciones federales se dirigieron a la avenida Guerrero para realizar los primeros cierres, lo cual causó protestas de quienes se sintieron perjudicados. Más tarde, apareció un grupo de comerciantes quienes realizaron reclamos a los elementos de seguridad para que no actuaran de esa manera.

Las autoridades se dirigieron luego a la avenida Primero de Mayo. Sin embargo, fue en la avenida Abasolo donde realizaron más visitas de suspensión, por lo que se volvieron a dar las protestas de los comerciantes visitados y suspendidos. Otros que esperaban el turno de visita optaron por cerrar.

Alrededor del mediodía, un contingente de comerciantes, de cuando menos cien personas, intentaron entrar a la presidencia municipal para dialogar con el alcalde Alejandro Tirado Zúñiga, quien no se encontraba en el recinto de presidencia municipal.

El grupo inconforme manifestó que no se retiraría hasta dialogar con el presidente, por lo que fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Argueta Gómez, y el síndico municipal, Domingo Torres Lucio, quienes dialogaron con los presentes, pero no hubo ningún acuerdo solo gritos y empujones.

Ante la insistencia de los comerciantes de querer entrar, se tomó la decisión de que entrara una comitiva de representantes. Al interior del recinto, continuó el dialogo entre el secretario y el síndico sobre los pros y contras respecto al cierre de las calles en el centro de la ciudad.

Intervino también el regidor Felipe Martínez López, quien es comerciante y retomo la plática con los inconformes, los cuales manifestaron sus opiniones.

Luego de varios puntos de vista, los comerciantes pidieron que los dejaran abrir sus negocios de 9:00 horas hasta las 16:00 horas, donde salió a colación que esta propuesta ya la habían hecho ante el municipio en otras ocasiones. Sin embargo, nunca se les tomo en cuenta.

El dialogo continuó en los patios de la presidencia sobre el tema de la apertura de sus negocios, donde el regidor Felipe Martinez López les dio luz verde para el nuevo horario de apertura, con los cual los comerciantes se sintieron conformes, no sin antes a comprometerse a realizar acciones de sanitización en sus negocios e incluso a obsequiar tapa bocas para sus clientes.

Más tarde, llego el alcalde a la presidencia, quien recibió el saludo de algunos comerciantes inconformes que aún estaban en el lugar, en espera de los resultados de la comitiva que había entrado a dialogar al interior de la presidencia.

El presidente Alejandro Tirado recibió a los comerciantes ambulantes y tianguistas en la sala de cabildo, quienes pidieron que todos tuvieran los mismos derechos. No obstante, los convenció de que sigan apoyando el acuerdo de no abrir sus comercios, donde se les incentivara con un apoyo económico y con el programa alimentario, por lo cual los ambulantes y tianguistas aceptaron continuar con el acuerdo de mantenerse sin abrir.

El alcalde externó que seguirá buscando la tarea del convencimiento, porque Acámbaro sigue siendo uno de los municipios donde más muertes e infectados existen de acuerdo a su población. Hasta el momento van 5 defunciones y 27 contagios en la ciudad.

G.R