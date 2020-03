Tras limpiar los monumentos en la capital aún quedan rastros de la marcha del 8M

María Espino

Guanajuato.- Por seguridad y como una medida de prevención habitantes de la comunidad de Santa Teresa evitan salir a la calle luego de las 8 o 9 de la noche, situación que comenzó luego de que dejaran tirados restos humanos adentro de bolsas negras por el entronque del libramiento Salta Teresa-Silao.

Así lo manifestó la delegada de este poblado, María de la Luz García Dueñas, quien aseguró que la medida no es porque haya muchos robos o por que no haya presencia policías, si no por prevención para evitar exponerse a situaciones de peligro o a cualquier hecho de inseguridad que pueda ocurrir por la zona.

“Las patrullas si están pasando, pasan todos los días, les he dicho que pasen en diferentes horario, en la noche los he visto pasar: obviamente ellos no van a saber en qué momento van a pasar las cosas, pero de que nadan si”.

Luz García aseveró que elementos de la policía preventiva hacen recorridos de manera constante a distinta hora del día en todo el poblado, lo que dijo ha ayudado a minimizar robos. Además mencionó que cuando piden ayuda de la policía por algún hecho ilícito no tardan en llegar, por mucho demoran unos 15 minutos en atender los reportes.

Además apuntó que la medida de resguardarse y no salir luego de las 9 de la noche es más por precaución y que se comenzó a implementar por los habitantes de este poblado a consecuencia de los hechos violentos que han cobrado varias vidas en distintos puntos de la ciudad y muchos de estos casos acontecidos cerca de esta comunidad.

“Eso sí es cierto pero eso viene siendo dese que empezaron a matar la gente, no es de ahorita (…) a la mejor de los últimos que mataron en el entronque para acá pero de alguna manera está bien, si sabemos que muchos jovencitos están por ahí”.

La delegada reconoció que si continua habiendo robos tanto a personas como a algunas casas habitación e incluso dijo se han metido a la escuela, pero por suerte los afectados han denunciado a tiempo y no ha pasado a mayores. Además comentó que la gente que delinque en la comunidad no vive ahí, pues ya lo han visto y no lo conocen.

También dio que de parte de la policía preventiva hay buena respuesta pues precisó que luego de que hacen los reportes y piden ayuda no tardan más de 15 minutos en llegar.