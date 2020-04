Tras las medidas sanitarias Don Pedro busca el pan como puede

Javier Huerta

Guanajuato. – De ganar hasta más de cuatro mil pesos a la semana como conductor del transporte público, Don Pedro ahora sólo consigue un 25% de eso, poco menos de mil pesos semanales. Sus ingresos, como los de cientos de capitalinos se han reducido debido a la crisis generada por la contingencia sanitaria originada por el Covid-19.

Don Pedro fue uno de los conductores a quienes, de manera obligatoria, se envió a descansar por la reducción de rutas a raíz de la cuarentena, que las autoridades de salud propusieron para evitar la propagación de este virus. Aclaró que el dueño de los camiones les propuso a sus compañeros y a él rolar turnos, pero él no estuvo de acuerdo ya que trabajaría solo una vez a la semana, sin conseguir lo que les piden como mínimo de cuenta.

Por ello decidió buscar otra opción temporal como conductor de un taxi por las tardes, en donde sólo le piden 500 pesos de cuenta, lo que le deja libre para él lo que resta. Sin embargo, destacó que desde que inició este nuevo empleo, a duras penas junta lo que le solicitan, y le queda libre poco más de mil pesos.

“El patrón, dueño de los camiones, nos han dado un par de despensas para sobrellevar un poco la falta de trabajo y aquí el señor que me deja trabajarle en taxi también me dio otra, pero no duran mucho. Son pequeñas y solo son para ayudar un poco”. Comentó que en su casa viven cuatro adultos y dos niños, él y su mujer son los únicos que aún trabajan, esto a causa también de la pandemia. Dijo que sólo espera ‘aguantar’ hasta que todo esto termine.

