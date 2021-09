Daniel Moreno

Salvatierra.- Una reparación inconclusa del canal San Agustín y las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de este cauce y las afectaciones a la secundaria federal Alfonso Reyes en Salvatierra.

El jueves de la semana pasada ya se había inundado el plantel y con las lluvias del domingo otra vez se anegó aunque el problema no fue tan severo, como hace 5 días.

Por esta razón no se puede regresar a clases presenciales; ayer maestros y padres de familia se manifestaron en la Presidencia Municipal donde pidieron el desazolve del canal, su reparación y también la pavimentación de la calle Los Cedros, así como mantenimiento de la calle Salamanca que son los dos accesos principales a la escuela.

Los manifestantes dijeron que no habrá clases de manera física hasta que no haya respuesta, pues señalaron que las molestias no son solo para los alumnos, sino para los vecinos de la zona ya que el agua también se mete a viviendas de la colonia San Carlos y Los Arcos. Además, que en este lugar casi todas las calles son de tierra, hay mucho lodo, no hay banquetas y los carros suelen atascarse.

La alcaldesa Alejandrina Lanuza recorrió la zona y explicó de primera mano el origen del problema, las acciones a realizar y que se pedirá al Módulo de Riego la reparación del canal, además de revisar qué hacer con la barda trasera de la secundaria que da al canal ya que existe riesgo de derrumbe por socavones que ha dejado el agua.