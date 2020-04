Tras incendio, se ven obligados a vivir en un hoyo bajo tierra

Redacción

Guanajuato.- La desgracia de una familia de la comunidad San José del Montecillo, municipio de Guanajuato, ha obligado a sus miembros a vivir en un hoyo escarbado en la tierra.

Según trascendió a través de las redes sociales, al menos un par de meses llevan viviendo de esta manera, luego de que un incendio acabara con su choza, durante un incendio.

“No vendo nada. En estos tiempos tan difíciles y mirar esto me arriesgo a pedir apoyo para esta familia que teniendo un cuartito de madera y cartón, se les quemó hace un par de meses, ahora viven en un hoyo tapado con sólo unas láminas, viviendo ahí 2 adultos y 3 niños”, asegura una persona identificada como Daniel Ángel Sánchez.

“Si tienen el modo de ayudar, no con dinero si no con material para ayudarles a levantar un cuartito. Yo me comprometo a poner la mano de obra. De antemano se les agradecería mucho. Presidencia y DIF sólo ignoraron esto. Pongamos un granito de arena por favor se los pido”, sostiene en la publicación que acompaña las imágenes.

Según lo dieron a conocer de manera directa, aunque se ha buscado apoyo de las autoridades en Presidencia y el Sistema Municipal DIF, no han encontrado ningún tipo de ayuda, por lo que una de las personas preocupadas por su bienestar, ha decidido comenzar una campaña para solicitarla ante la ciudadanía en general.

La localidad de San José del Montecillo (El Montecillo) se ubica 10 km rumbo al norte de la capital, y sólo cuenta con 76 habitantes.

