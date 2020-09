Tras horas de trabajo, rescatan a vaquita que había caído en un precipicio

Ana Ojeda

Purísima del Rincón.- María Guadalupe Jiménez Jiménez de 62 años, se hace cargo de su nieto de 3 años a quien deja encerrado hasta que regresa de pepenar y vender los desperdicios que recupera de la basura de los ciudadanos. Sin embargo, está a punto de quedarse sin un cuarto dónde dormir, por lo que busca quien la pueda apoyar.

Originaria de Chiapas, llegó a los Pueblos del Rincón hace 14 años, vivió en San Francisco hasta hace poco, actualmente es habitante de Purísima del Rincón donde le prestaron un cuarto de 4×4 para rentar a bajo costo en la calle Emiliano Zapata norte 180 entre calles Cedro y Francisco Villa de La Alameda, pero ya se lo están pidiendo; asegura que ella sólo puede rentar espacios de menos de mil pesos.

Procedente de Chiapas, pensó que sus hijos verían por ella aquí a donde los siguió siendo menores de edad, pero todos se hicieron de vicios. Sólo tiene a su pequeño nieto Ángel Eduardo. Se lo quitó a su hija por no ser apta para ser mamá, dada su adicción a las drogas. Por lo que a este pequeño lo cría desde los 20 días de nacido y en diciembre cumplirá 4 años.

Lalito apenas escucha los pasos de ‘Lupita’ su abuelita y se le escucha decir “mamita aquí estoy, no hice travesuras”, ella muy contenta lo llega a saludar y pregunta si ya se tomó su leche, mientras el pequeño platica de las caricaturas que ve en televisión prestada.

El cuarto donde habitan cuenta con una cama, un refrigerador, el mueble para la televisión y ropa distribuida por diferentes zonas, de puerta está una cortina de tela, la abuela duerme en el piso, el niño en la cama y buscan ángeles que les puedan ayudar, porque el niño no puede salir a jugar a los otros espacios para no molestar a los habitantes de otros cuartos.

Pepena y hace tamales

Temprano sale a pepenar todos los días de las bolsas de basura de los ciudadanos, ella recicla desperdicios desde cartón, latas o vidrio, lo que sea.

“Me ven como bicho raro, como si hiciera algo malo, yo tengo necesidad de comer, prefiero comer que comprarme ropa, a veces saco 70 pesos de la pepena, y en las noches vendo tamales que llevo por encargos; hay quien compra uno, dos tamales, porque es la gente quien me da el respaldo, esas ventas las recupero el fin de semana”.

Lupita Jiménez mostró la libretita en que anota quién le debe y luego recupera de 500 a 600 pesos para alimentarse.

Aparte hay que pagar agua, luz, renta, y no siempre hay, o se va el dinero como llega. Lo que obtiene de pepenar, lo lleva a vender a una recicladora en las colonias de San Francisco y luego debe esperar a que pase un camión que la lleve a Purísima del Rincón, en La Alameda, pero el servicio es cada hora, y ella está ansiosa por regresar a su cuarto porque ahí está su niño encerrado, al que no quiere sacar para no exponerlo al Covid-19, ni a riesgos de enfermedades de la pepena.

Gobierno, ocupado

Ahora que empezó la pandemia el gobierno decía que ayudaban a la gente, “y ahí voy a buscar al presidente municipal de Purísima del Rincón pues decían que estaban ayudando, y sólo me saben decir que el presidente municipal no me puede atender porque está en juntas, que regrese mañana, luego que pasado mañana, y que siempre no tienen programas de apoyo, cuando es otra cosa la que promueven”, aseguró.

Cuando vivió en San Francisco estaba de presidente Ysmael López, con él llegaba a pedir apoyo y nunca se negó, le respaldó con los recibos que llevaba. “Un día perdí lo recibos porque estoy llena de cosas, y aun así me permitió pasar a que me dieran mi apoyo, en cambio en Purísima del Rincón no hay atención”, aseguró.

“Tengo más de la gente del pueblo, de los empresarios, el camionero a veces me cobra el pasaje y a veces no, en la recicladora donde llevó a vender lo que recojo de la pepena me preguntan porque estoy enojada, pero no estoy enojada, estoy apachurrada“, así concluye María Guadalupe Jiménez.

