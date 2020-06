Tras hechos violentos FSPE vigila instalaciones hospitalarias de distintos municipios

Óscar Jiménez

Guanajuato.- Tras su participación en el programa Shark Tank México, los socios de la empresa guanajuatense La Chilakleta consideraron que es momento de que, en la entidad, las marcas busquen cambiar paradigmas y ofertar un ‘plus’.

En entrevista con Correo, Alfredo, Mariano y Luis, que estuvieron hace unos días presentando su proyecto de negocio ante los ‘Tiburones’ de la serie televisiva de Sony, aseguraron que lo que les ha beneficiado es poder plantear un factor diferenciador, y que esto, es lo que pueden ‘heredar’ a las marcas de Guanajuato.

“Lo que recomendamos a las empresas guanajuatenses es que se arriesguen al hecho de hacer cosas diferentes, que se animen y que realicen sus sueños. Cuando haces las cosas por gusto y amor, tendrás un resultado inimaginable, y cuando se hacen de otra manera, el resultado se puede alterar”, señaló Mariano, socio de la marca leonesa.

Durante su participación en el programa, los jóvenes guanajuatenses lograron cautivar a los empresarios protagonistas de la emisión y todos, a excepción de Rodrigo Herrera, quisieron aliarse comercialmente con los guanajuatenses.

Al final, ‘amarraron’ un trato con Elías Ayub y Carlos Bremer por 420 mil pesos que les ayuden a catapultar la marca tanto nacional como internacionalmente.

“Cuando empezamos el proyecto no nos dimos cuenta porque sólo pensábamos en nuestro gusto y no sabíamos del impacto que iba a tener, pero luego nos dimos cuenta que habíamos creado no solo un nuevo negocio, sino que reinventamos la forma de comer chilaquiles”.

“Fue a través de una necesidad personal; una necesidad de comer chilaquiles de una forma práctica. Hasta antes de la Chilakleta la única forma era a través de un restaurante, ir y sentarte y perder por lo menos 30 minutos en lo que te sientas, te sirves y te los comen, o bien, para llevar el empaque no era el adecuado y esto hacía que la experiencia no fuera la misma”, compartió Alfredo sobre la marca que crearon, que lleva algunos años en el mercado y que ya conquistó a grandes empresarios nacionales.

Quizá te interesaría leer:

G.R