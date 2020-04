Tras golpiza periodista denuncia con video abuso policíaco en Pénjamo

Manuel Arriaga

Pénjamo.- Roberto Arellano, director del portal de noticias Infometrópoli, denunció que la noche del viernes fue víctima de un abuso de autoridad por parte de elementos de tránsito y policía de Pénjamo que lo detuvieron, mientras viajaba junto a su esposa y su hermana. Acusó además que existe en este municipio una red de corrupción para beneficiar a un negocio particular de grúas, aseguró que interpondrá denuncia penal al respecto.

El entrevistado, explicó que regresaban de una comunidad de Pénjamo donde entrenan la charrería, viajaban con rumbo a La Piedad Michoacán, de dónde son originarios y al cruzar por el puente Guanajuato fueron detenidos en un retén de la policía y tránsito municipal.

Eso ocurrió cerca de las 8:30 de la noche “me pidieron que me orillara y me bajara del vehículo, cuando acordé ya estaban en mal plan y me decían que se iban a llevar la camioneta… Yo les dije que no había ningún problema, que incluso si me querían detener a mi que lo hiciera pero que la camioneta no se la llevaran, un oficial con lenguaje altisonante se me comenzó a acercar y a encararme, a buscarme pleito, él hace a esposarme y yo hago a quitarmelo, entonces me llegan policías a golpes y patadas por todos lados”, denunció el comunicador.

Acusa al dueño de las grúas de lesionar a su esposa

Roberto Arellano aseguró que sufrió golpes en sus partes íntimas, “mi hermana se baja de la camioneta y comenzó a grabar, en el piso mi esposa y me patean la cara, me pisan la cabeza, me dieron hasta que se cansaron, me subieron a la patrulla y ahí otra vez me golpearon con el puño en la cara, los golpes no me asustan, lo que me molesta es que el señor de las grúas, para arrebatarle las llaves a mi esposa, la lastima de sus manos, ahorita vamos a ver en el hospital porque al parecer trae un dedo fracturado, a mi hermana le da unos jalones y le abre un dedo, tuvo que necesitar puntadas, él ni siquiera es policía”, denunció el entrevistado.

“Ya lo hemos denunciado públicamente en varias ocasiones, en ese retén, mientras más vehículos haya detenidos es mejor, porque hay una red de corrupción entre la dirección de tránsito, policías municipales y el de las grúas, porque cobran muy caro el arrastre de las grúas”, declaró.

Aseguró que duró una hora a bordo de la patrulla hasta que un compañero pudo comunicarse con el presidente municipal de La Piedad Michoacán, quien llamó personalmente al Secretario del Ayuntamiento de Pénjamo, J. Trinidad Medina Raya, “y me dejaron ir pronto, si te fijas en el video, yo le estuve gritando que era periodista y director de infometropoli para que me permitieran identificar, pero la verdad es que se pasaron, yo estoy lleno de golpes, en los brazos, en la espalda, en el abdomen… Cuando caí al piso fue por falta de aire, ya sin poder hablar, porque uno de los oficiales me tiene sujetado del cuello”, agregó el afectado.

Señaló que los elementos de tránsito y de la policía municipal fueron omisos mientras un particular, el propietario de las grúas, agredía a su esposa “el señor de las grúas parece que es jefe de la policía y de los tránsitos, porque él grita que hagan, a quién detengan y a quién paren y ellos obedecen”, sentenció.

Indicó que interpondrán las denuncias penales correspondientes, a fin de que las autoridades se encarguen de deslindar responsabilidades.



