Tras golpiza a ladrón en combi no ha habido robos sobre la México-Texcoco

México. – Uno de los líderes de la ruta 83 comentó que tras el video en que se vio cómo pasajeros dieron una golpiza a un ladrón sobre una combi, no se han reportado más robos o se ha visto a más delincuentes sobre la carretera federal México- Texcoco.

Dijo: “Hasta ahorita no me han reportado, gracias a Dios no ha habido ningún asalto. Es normal, nos ha pasado en otras ocasiones, semana, semana y media se calman y luego otra vez empiezan a operar estos ladrones“.

Se sabe también que operadores comentan que no han sabido nada de ese ladrón pese a que lo vieron deambular desnudo en la zona en donde fue abandonado, además de que el operador de la combi renunció por temor a sufrir alguna venganza por parte de la banda a la que pertenecen esos hombres.

Los concesionarios de transporte acusan que los elementos se ocupan más de operativos contra el coronavirus dentro de estas unidades que de reforzar la seguridad para detener a los delincuentes. Tras toda esta polémica autoridades implementaron un operativo de revisión a los pasajeros que viajan en transporte público sobre la Avenida General Ignacio Zaragoza, cosa que ha tranquilizado más a los usuarios.

