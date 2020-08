Tras explosión en Beirut encuentro entre policías y manifestantes se intensifica

Redacción

Líbano. – Tras la terrible explosión que ocasionó que murieran 158 personas y otras 6 mil resultaran heridas, la ira de la población acusa a las autoridades de negligencias que pudieron haber evitado el fatídico desenlace, por ello comenzaron una serie de protestas en las que más heridos hubo y un muerto más.

La gente pide a los funcionarios que renuncien por ello tomaron varios edificios de distintas dependencias de gobierno, pero la más importante manifestación se llevó a cabo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en donde denuncian el descuido de almacenar toneladas y toneladas de nitrato de amonio durante años.

Ya un policía perdió la vida en estas confrontaciones entre elementos y manifestantes, otros 250 ciudadanos resultaron lastimados. Pese a ello las autoridades se resisten a dejar su cargo, el primer ministro, Hassan Diab, dijo que lo que hará es convocar a elecciones parlamentarias anticipadas argumentando que la gente tiene derecho a estar furiosa: “Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad durante dos meses hasta que todas las partes lleguen a un acuerdo para la siguiente etapa y el lunes recomendaré al Gabinete que llame a elecciones anticipadas”.

Ya se detuvo a 16 funcionarios como responsables de esta tragedia, una de las peores que ha visto la humanidad.

Protestors in Beirut run frantically to escape from being shot | pic.twitter.com/09TFWOQO62

— Mike (@Doranimated) August 8, 2020