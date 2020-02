Tras el caso de Fátima SEG vigila protocolos de salida en escuelas

Jessica de la Cruz

León.- Luego del asesinato de la pequeña Fátima en la capital del país, la cual fue sustraída de la primaria a la que asistía, la titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante Díez reiteró que aquí en el estado existen protocolos en el caso de que no llegue algún familiar, aunque están a la espera de las nuevas indicaciones que envíe la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Explicó que actualmente cuando no llega el padre, madre o un familiar cercano a recoger a un menor, se dan 30 minutos de tolerancia y en caso de que no llegara nadie, se comunica al DIF municipal o un policía para que resguarde al menor, porque la responsabilidad no solo es de la escuela, sino también de los padres de familia

“La escuela los recibe y los atiende, pero a la hora de entrar y de salir son los padres de familia, los tutores o quienes ellos designen responsables los que tienen que acercarse y estar pendiente de que los niños no se queden solos y tampoco se vayan con cualquier gente”, advirtió.

La titular de la SEG insistió en que se debe de tener mucho cuidado con los niños y con quien se van, porque es muy fácil que un menor caiga en las manos de alguien más.

SZ