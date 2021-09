Daniel Moreno

Apaseo el Alto.- Luego de dos años de sequía, 5 de las 6 presas de Apaseo el Alto se encuentran en buenos niveles, informó María del Rosario Ruiz Paredes, titular de Protección Civil del municipio.

Incluso en este 2021 no se veía la posibilidad de volver a ver llenos los embalses debido a los pronósticos de años seco, pero a estas alturas por las lluvias que han caído entre agosto y septiembre se puede notar la presa Barajas al 98% de su capacidad, la presa de Espejo al 85%, la presa de Gamboa la más grande del municipio al 98% y la de Paredones al 80% de su capacidad, luego también se registra presa de La Cuevita al 60%, aunque no es muy grande. Finalmente, la presa del Sabino se encuentra un 20% de su volumen de almacenaje. No obstante, esta es la última del sistema de presas interconectadas por lo que cuando las de más arriba empiezan a derramar, esa agua cae a la del Sabino por lo que podría llenarse repentinamente.

Por la temporada de lluvias, Ruiz Paredes dijo que al momento no hay grandes incidentes en la temporada solamente se han tenido algunos encharcamientos en las comunidades al oriente del municipio como San Bartolo, San Juan del Llanito o San Felipe Calichar donde cada año se consideran puntos de riesgo por encontrarse en zona baja.

La funcionaria dijo también se han estado monitoreando ríos y arroyos peor hasta el momento ninguno ha presentado algún riesgo para la población destacando al tener embalses en buenos niveles se beneficia el campo para producir alimentos.