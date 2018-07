Tras denuncia pública de vecinos, JAPAMI atiende reporte

Durante dos semanas colonos de Los Álamos reportaron encharcamientos de aguas negras en la zona lo que representaba ya un problema de salud

Lorena Ramírez

Irapuato.- No fue sino hasta el mediodía de este miércoles y después de haber hecho público el reporte, cuando el personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Irapuato atendió el reporte de hace dos semanas, de los vecinos de la colonia Los Álamos, que se encuentra en pésimas condiciones por aguas negras anegadas en la zona.

El nivel del encharcamiento llegó incluso a nivel de banqueta y los pestilentes olores eran perceptibles a varios metros de distancia.

Delia, vecina del lugar, señaló que esta situación se presentó desde hace un par de semanas, sin embargo, no habían sido atendidos los reportes, lo que provocó que se agravara el problema por las recientes lluvias.

Con la ayuda de maquinaria especial, el personal de JAPAMI desazolvó las cañerías de las cuales lograron extraer varios kilos de lodo, bolsas plásticas y otros desechos que impedían el paso del agua.

“Ya teníamos varios días así, reportábamos y no nos atendían, ustedes pueden oler, es insoportable, nosotros temíamos que los niños comenzaran a enfermarse”, comentó una de las vecinas.

Sin embargo, este no es el único problema al que se enfrentan los vecinos de la colonia, pues en la calle Oyamel, las casas aledañas a una lavandería han comenzado a presentar filtraciones a sus viviendas, pues aseguran que el drenaje se ha colapsado producto de los miles de litros que la empresa desecha por el desagüe.

“En la sala de mi casa, brota el agua, no sabemos si son aguas negras o es lo que ellos desechan, el olor es insoportable, ya no sabemos qué hacer con el agua que se mete, ya no podemos seguir así”, comentó una de las habitantes.

Personal de JAPAMI que acudió al sitio, realiza una inspección de las cañerías para detectar la posible falla a fin de realizar acciones que ayuden a reparar las filtraciones y evitar más afectaciones.

