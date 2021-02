Redacción

Abasolo.- Luego de estar cuatro días desaparecida, fue encontrada sin vida, la menor abasolense Paulina Daniela Velázquez Vázquez, de 16 años de edad, por quién se giró una Alerta Amber la semana pasada.

El cuerpo de la menor de 16 años de edad, fue encontrado por familiares en la falda del cerro Brinco del Diablo, en una barranca dentro de una propiedad privada.

Hasta el momento, las autoridades no han oficializado la causa de muerte, en el lugar ya se encuentran elementos de la Policía Municipal, Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, elementos de Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja.

En la zona donde se localizó el cuerpo, se encuentra una serie de barrancas.

A través de las redes sociales, amigos y familiares han dado el pésame a su madre quien compartió diferentes mensajes con la esperanza de poder encontrarla con vida.

“Espero que la persona que mi hija le pidio el favor de esconderla lea esto lepido con el corazón echo pedazos que me lo aga saber porque me siento muerta en vida, ya no puedo con esto, la estoy buscado en mil partes pero es inútil, estoy aputo de volverme loca, es un angustia inmensa, por favor por el amor a Dios, háganmelo saber, no puede ser es como si la tierra se la hubiera comido”, publicó en sus redes sociales, la madre de Paulina.

Extraoficialmente se dijo que los padres habían buscado en este domicilio ya que recibieron un reporte de que la menor fue vista subiendo al cerro, con una mochila, el día que desapareció. Aparentemente luego de que se les permitiera pasar a la propiedad, lograron dar con la menor.

LC