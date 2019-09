Tras ataque, temen ciudadanos salir a la calle

Evita la ciudadanía dejar sus casas por temor a nuevo ataque; la Fiscalía no se ha pronunciado sobre los hechos de la madrugada del viernes

Luz Zárate

Celaya.- Después del ataque a la Fiscalía Regional con sede en Celaya, los habitantes reafirmaron el miedo que impera en muchos de los que habitan en esta ciudad, sin embargo a pesar del temor la vida tiene que continuar y los ciudadanos seguir con sus actividades cotidianas.

En las calles, en las redes sociales, en los mercados, tiendas, el Jardín Principal y las diferentes plazas públicas, el tema principal de conversación son todos los hechos de alto impacto que han sucedido en los últimos días.

Las ráfagas de balas contra el edificio de la Fiscalía Regional, ataque que sucedió el viernes por la noche por un fuerte comanda armado, se escuchó en varias zonas de la ciudad y ese fue el principal comentario en muchos celayenses.

“Celaya ya parece zona de guerra, uno sale a la calle porque tiene que seguir la vida, pero en cuanto se puede uno se tiene que guardar, ya no es la Celaya tranquila en la que vivimos hace unos años, ahora sales pero con el miedo de estar en el lugar y hora equivocada y el peligro y zozobra de que te toque una bala”, platicó Arnulfo Gómez.

Los hechos delictivos que se registraron en Celaya desde la madrugada del viernes en que sujetos armados atacaron a balazos a elementos de la Guardia Nacional y posteriormente quemaron dos camiones en la Avenida Lázaro Cárdenas y ya por la noche que se perpetró el ataque a la Fiscalía, aunado a que en días pasados fue rafagueda una agencia de automóviles y en otra quemaron una camioneta, además de los ataques que han recibido otros negocios, ha provocado en los ciudadanos temor.

La gente ya se auto impone “toque de queda” y cada vez hay menor asistencia en los restaurantes, bares, taquerías y todo aquel negocio que opere en las noches.

“Esto cada vez está peor, la gente ya no viene, un viernes este lugar estaba lleno, ahorita no hay más que unas tres mesas con clientes, cuando antes esto era una fiesta, si sigue así esto creo que muchos vamos a empezar a quebrar, es algo serio”, dijo un restaurantero.

En las calles y por el día hay una aparente calma, los ciudadanos se auto cuidan de no ser asaltados y que los despojen de sus coches, pero después de las 8 de la noche las personas evitan salir, ya a las 9 hay muy poca presencia de personas en las calles.

Y aunque hay presencia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en las calles de Celaya, eso no da mucha tranquilidad.

“Aquí ya es tierra de nadie, todos los delincuentes vienen y roban, extorsionan, se agarran a balazos en cualquier esquina, matan gente, ahora queman coches, atacan a los que se supone nos cuidan, y no pasa nada, todavía nos dice el Gobernador que aguantemos un poco más, en Celaya no hay orden, no hay seguridad, ni siquiera hay conciencia de lo que está pasando, escuchas a las autoridades y parece que viven en un planeta distinto al que conocemos los que sí andamos en las calles, solos y a pie”, señaló Patricia Medina.

El viernes hubo un tiroteo en las instalaciones de la Fiscalía Regional en la calle Heliotropo en la Colonia Las Flores, ahí sólo hubo silencio este sábado, en las paredes del palacio de justicia quedaron los impactos de bala y aún se nota un auto dañado por balazos y hasta ahí quedaron los manchones de sangre del tripulante que fue herido.

Sin embargo, el sentimiento de indefensión lo sienten muchos, no importa la edad, si es hombre o mujer, condición social y económica o profesión.

“Yo no veo noticias pero oigo todo lo que dice la gente, no sé que saquen los periódicos pero sí le puedo decir que no hay que ver noticias para ver que estamos mal, yo oigo balazos a cada rato y por donde quiera, ya nada más pienso y ahora a quién habrán matado, y ahora qué pasó, y ahora qué sigue”, platicaba una mujer en el Jardín principal.

Este sábado en las cuatro salidas de la ciudad, en las calles y avenidas había presencia policiaca de diferentes corporaciones, a la espera de cualquier incidente.

