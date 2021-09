Daniel Moreno

Apaseo el Alto.- Mediante un video de redes sociales el diputado local Jaime Hernández Centeno reapareció luego del asalto sufrido la semana anterior.

En silla de ruedas y enyesado de su pierna izquierda, el legislador emito un mensaje iniciando con un agradecimiento a Dios por seguir vivo y poder superar esta difícil situación que, dijo, no se le desea a nadie.

También agradeció al Gobernador de Guanajuato, Diego Rodriguez, al Fiscal Carlos Zamarripa, al Secretario de Seguridad Pública Alvar Cabeza de Vaca, al Secretario de Salud Daniel Díaz Martínez y a todo el personal del sistema de salud pública por la atención brindada, asegurando que se atendió en los hospitales de Celaya y León porque Guanajuato cuenta con el mejor sistema de salud del país.

En cuanto a sus agresores, dijo que no hay odio ni rencor contra ellos, y como familia han perdonado el daño que hicieron. Señaló que estas personas no entienden todo el daño que hacen no solo llevándose los objetos materiales, sino muchas veces destruyendo la vida de las personas.

Por ahora, Jaime Hernández Centeno dijo que iniciará un proceso de rehabilitación a pesar de los dolores insoportables por el disparo en su rodilla, pero sostuvo que va bien esperando que, en un tiempo no muy lejano, pueda volver a la normalidad.

Apuntar que Hernández Centeno terminara su periodo como legislador el próximo 24 de septiembre.