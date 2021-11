María Espino

Guanajuato.- El hecho de que la Secretaria de Seguridad Ciudadana capitalina sea una de las corporaciones de seguridad con más carpetas de queja en contra de autoridades de Seguridad Pública, con más de 50 procesos iniciados, no significa que todos los elementos carezcan de capacitación, no conozcan y apliquen los protocolos de actuación, ni falten al respeto a los Derechos Humanos simplemente por la actitud de uno “la lleva toda una corporación”.

“Más allá de establecer cuántos inicios o cuántos expedientes, la realidad es que en cuestión de recomendaciones ha sido baja, pero no porque ha sido naja no implica que sigamos nosotros trabajando, una cosa es lo que se inicia y otra cosa es el procedimiento que resuelve (…) se trata de trabajar cada uno desde sus trincheras y sobre todo de nosotros seguir trabajando con la capacitación, de seguir preparando a nuestros elementos”.

Lee más: Prodheg inicia investigación por abuso policiaco en Guanajuato capital

Así opinó Samuel Ugalde García al ser cuestionado sobre los señalamientos que desde el Congreso local han hecho algunos diputados respecto al abuso de autoridad de parte de policías preventivos que se observa en un video que circula en redes de un hecho registrado la tarde del viernes 29 de octubre.

“Hay muchas situaciones que se están trabajando y seguiremos trabajando y más allá de entrar en polémicas en nuestro afán de seguridad es siempre establecer un estado de Derecho y que nadie quede fuera, que no haya impunidad y nosotros seguir capacitándonos y preparándonos”.

Ugalde mencionó que el elemento que fue dado de baja contaba con la capacitación requerida, conocía los protocolos, contaba con el examen de Control y Confianza y aseguró que estaba preparado, sin embrago lo que ocurrió fue un tema de actitud y no de aptitud, pues aseguró que era un elemento que contaba con el adestramiento adecuado, desafortunadamente la actitud no le ayudo e incurrió en una acción que no debió cometer.

Más información aquí: Alcalde de Guanajuato confirma despido de policía que golpeó a esposado

“Pues sí, a lo mejor el elemento que fue dado de baja tiene todo, y es verdad. Sin embargo, por una cuestión de actitud por una cuestión que en dado momento no debió haber realizado se tacha a una corporación o se tachan varias corporaciones”.

Samuel Ugalde, finalmente, apuntó que la preparación en cuanto a protocolos, atención de Derechos Humanos y uso de la fuerza no lo es todo y, en este tipo de situaciones, cuenta mucho la actitud o conducta de ambas partes, incluyendo a los asegurados, que en ocasiones los lleva a caer en situaciones en las que pierden el control por más preparados que puedan estar, “lo que sucedió anteriormente a ese video pasa a segundo término por ese tipo de situaciones”.

“A lo mejor están preparados y tienen su control de confianza, tienen también su formación inicial y en la formación inicial viene todo lo que son la formación de los Derechos Humanos, el uso de la fuerza y todo un protocolo que se lleva, es un protocolo a nivel Nacional de un parámetro de profesionalización para que puedan obtener un Certificado Único Policial (CUP)”, apuntó Ugalde.