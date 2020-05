Tras 800 pruebas 16 funcionarios leoneses han dado positivo

Jazmín Castro

León.- Los comercios que son proveedores de insumos para el calzado, bolsas y otros productos abrieron sus puertas y comenzaron a operar de manera normal.

Aunque la pandemia de Covid-19, se encuentra en su fase 3 y se han incrementado los casos de contagio comunitario, los comercios ya no pudieron esperar más.

Tan solo en la calle Héroes de la Independencia en el corazón del Barrio del Coecillo, los locatarios de materiales sintéticos y de otro tipo ya no aguantaron.

Al menos unos 30 locales se encuentran abiertos y el tráfico en la zona regresó como en el pasado, autos obstruyendo un carril y estacionados en doble fila otra vez se pueden ver.

“Cerramos casi dos semanas porque dijeron que en mayo regresábamos a laborar y después dijeron que no, hasta junio, pero no podemos esperar más, porque se viene el pago de renta, escuelas, comida, pagos de servicios y no hay dinero”, comentó Jesús Arenas, quien dice que no está informado pero no teme ser visitado por autoridades al ser un negocio de venta de suelas y no esencial.

La luz ‘no prende’

Pero no son los únicos que han retomado labores, porque una calle después en La Luz donde se encuentra el mercado que lleva el mismo nombre, las actividades se reanudaron, pero el paso de los clientes se ve lento.

“Ahorita difícilmente se captará nuevos clientes, pero esperemos que los clientes con los que tenemos años trabajando y son nuestra fuente de empleo regresen pronto, porque sí nos preocupa cuándo volverá todo a la normalidad”, explicó Baltazar.

La zona comercial del Coecillo, se volvió a reactivar o al menor los negocios están abiertos a la espera de que en algún momento puedan mejorar su economía.