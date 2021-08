Jessica de la Cruz

León.- Vecinos y transeúntes de la colonia San Marcos, León II y otras zonas agradecen que después de 20 años les van a pavimentar sus calles, de acuerdo con lo programado por el programa que tiene el Fideicomiso de Obras por Cooperación (Fidoc).

El 16 de agosto de este presente año, en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato se publicaron las 24 convocatorias que fueron emitidas por la Presidencia Municipal de León, a través del Fidoc, con las que se buscará licitar las obras necesarias.

René es comerciante de la calle 21 de Marzo, comentó que aún recuerda que entre el año 2002 y 2004 el entonces Ayuntamiento de León ya se había acercado para ofrecerles la pavimentación vía Fidoc, que es una modalidad en la que los beneficiarios pagan el 50% del costo de la obra, pero debido a que algunos vecinos no quisieron aportar, el proyecto fue suspendido.

“Esta calle se pavimentó hace 20 años y los demás vecinos no quisieron pavimentar. Es por eso que está esa parte de la calle sin pavimentar. Me supongo que los vecinos de allá abajo no quisieron pagar y no se pavimentó hasta allá abajo. Mi papá iba a las reuniones y la parte de allá abajo no quiso dar su parte, por eso no se pavimentó”, dijo René, quien agregó que los beneficios que traerá es imagen y plusvalía para la vivienda, porque en realidad lo que más hace falta es una obra donde está el arroyo, ya que la corriente de agua es muy fuerte.

Jesús es otra de las personas que vive muy cerca de la calle 21 de Marzo, una de las 24 calles que se piensan pavimentar en esta ronda del programa Fidoc. A sus 88 años de edad, Jesús camina con bastón por esta vialidad, consideró que es muy bueno que arreglen las calles, porque hay mucha piedra en todo el camino, y en tiempo de lluvias se vuelve peligroso e intransitable el paso por la calle.

Aún hay quien se niega

Estos 24 proyectos que se refiere la Fidoc serán realizados en las colonias San Marcos, Saucillo de la Joya, León II, Balcones de las Joyas, Piletas IV, La Ermita, Providencia, Mirador Campestre, Periodistas Mexicanos, Cosmos, Moderna, Valle Azul y Ampliación San Francisco. Y en todas esas 24 calles se realizará un trabajo de pavimentación de arroyo, banque y guarnición, red de agua y drenaje sanitario.

Marcelino Pérez vive por la calle Josefina Camarena, en el último tramo que está pavimentado desde que le entregaron su casa, ahí en la colonia León II; comentó que era muy necesaria la pavimentación de la calle, porque una vialidad que conecta con otro bulevar importante en la zona y también a las instituciones educativas que existen en el sitio.

Pérez agregó que en las reuniones sobre el tema a las que asistió, uno de los negocios que está frente al parque se negaba a pagar su parte para que se arreglara la calle, porque se tenía que dar una aportación a la calle principal y también al tema de las banquetas.

Pese a que esta obra ya está en proceso y hay personal que labora en la repavimentación, los avances van muy lentos, comentaron los vecinos, porque ya tienen al menos tres semanas y no se ha presentado un mayor avance, por lo que esperan que en realidad sí terminen en tiempo las obras.

EZM