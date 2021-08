Enrique Pérez

Doctor Mora.- Un grupo de transportistas bloquearon los accesos a dos obras en el municipio ante la urgencia de ser contratados y al no haber obtenido respuesta previa. No obstante, las autoridades de Doctor Mora y los contratistas de estos trabajos amenazaron que, de no retirarse, se presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

Tanto en la obra de la calle Vicente Fox como en Loma de Buenavista —que representan una inversión de casi 19 millones de pesos—, los trabajos fueron detenidos por diversos transportistas que impidieron el paso luego de no obtener respuesta alguna a su petición de ser contratados.

Derivado de ello, el presidente municipal, Mario Luis Arvizu Méndez, indicó: “es lamentable que ese grupo de personas se presenten en los arranques de ambas obras, pero lo más preocupante es que la comunidad se está organizando para tomar acciones”. Es por esta razón que, para evitar que “se llegue a más”, aseguró que las autoridades se mantendrán vigilando ambas obras.

Asimismo, resaltó que, en comunicación con los contratistas, ellos aseguraron presentar sus denuncias contra las personas en cuestión, pues las obras, ejecutadas con recurso del 80% por parte del estado y el 20” restante por parte municipal, continúan paradas desde hace tiempo.

“Estamos en el proceso de espera de que se judicialice la situación para que se tenga la indicación del Ministerio Público o del Juez y poder actuar como Municipio (sic), pero la mejor forma es el diálogo y la voluntad de la situación. Ya sólo estoy pidiendo la parte informativa a Seguridad Pública, como la bitácora que levanta obras públicas en donde se argumenta que se tienen las obras detenidas y con ello iniciar una carpeta”, finalizó.

