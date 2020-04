Transportistas de turismo botean y piden apoyo de las autoridades

Cuca Domínguez

Salamanca.- La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz aseguró que la Fase 3 de la contingenica por el Covid-19, aplica el ‘quédate en casa’ y cerrar todos los negocios que no son necesario que estén abiertos, estamos incluso con más fuerza y más disciplina que en todos los espacios con hay más concentración de personas; en el caso de los dos mercados de la cabecera municipal se aplicará una estrategia operativa acorde para solo acuda la gente que tenga que ir a comprar sus alimentos.

Hernández Cruz destacó que ya visto a varios alcaldes que se desesperan “y tienen razón, se han hecho enormes esfuerzos para mantener la sana distancia, para que las personas usen cubrebocas y gel; pero vemos que se hace el perifoneo y por la banqueta las familias van caminando; sí me preocupa porque si llega a suceder que esas personas que no han entendido que quedarse en casa es guardar su vida de las enfermedades y los contagios y no tienen la atención que se necesita porque no hay lo elementos, no hay las camas, los hospitales o suficientes médicos para atenderlos, le van a echar la culpa al gobierno, cuando la persona generó el contagio al no asumir las medidas preventivas”, declaró.

Promover medidas

La alcaldesa insistió en que todos debemos ser promotores de las medidas de precaución, “sobre todo ahora que estamos en la tercera fase; vemos que a diario crece el número de fallecimientos en el país, y también crece el número de contagiados confirmados en el municipio y los que son de manera comunitaria”, señaló.

Finalmente dijo que se reforzaran acciones en las inmediaciones de los mercados municipales para que usuarios y comerciantes estén lo más seguro posibles.