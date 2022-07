En una reunión entre los 13 empresarios transportistas de Celaya y el director de movilidad, se les dio un ultimátum sobre su unificación

Luz Zárate

Celaya.- Las autoridades municipales de Celaya dieron un ultimátum a los representantes de las 13 empresas del transporte público que hay en la ciudad, las cuales siguen en el “estira y afloja” para la conformación de una sola empresa que brinde el servicio de movilidad.

En una reunión que sostuvieron el jueves, el director de Movilidad, Trinidad Martínez Soto, tajante les dijo a los representantes de las 13 líneas transportistas que el Sistema Integral de Transporte se va a hacer, quieran o no y esté quien esté.

Y es que este proyecto de conformación de la “Coordinadora de Transporte” se viene planeando desde hace varios años y no se logran poner de acuerdo. Hace dos semanas, la mayoría de los transportistas accedieron a firmar el convenio para que las 13 empresas se unan. Sin embargo, posteriormente algunas se retractaron.

“Sus acuerdos pueden irse toda la vida, porque no podemos intervenir en su patrimonio. Lo que no puede irse toda la vida es el proyecto. Lo que no puede esperar es el estudio técnico, el cual ya está en proceso de contratación. Una vez que se termine y se siga el proceso, si no hay acuerdo, se tendrían que licitar las nuevas rutas”, indicó Martínez Soto.

Foto: Martín Rodríguez

Si no hay acuerdo, podrían licitar nuevas rutas

Es por ello que las autoridades municipales les informaron que ya está en proceso la contratación de la empresa consultora que hará un estudio técnico, y una vez que se tengan las rutas que surjan producto de éste, se tendrían que licitar.

“Yo no puedo afectar los derechos de las concesiones que ellos ya tienen, pero si producto de este estudio hay nuevas rutas, se tendrán que licitar. La finalidad de que se pongan de acuerdo es que las rutas las modificamos para modificar el nuevo sistema. Nosotros tendríamos que respetar sus derechos pero las nuevas rutas se tendrían que licitar”, mencionó el funcionario.

Trinidad Martínez Soto explicó que si se unifican en una sola empresa Coordinadora del Transporte, tienen la capacidad para, en conjunto, ofrecer un mejor servicio y mejorar el parque vehicular, entre otras cosas. Además, la Coordinadora se haría cargo de las diferentes rutas que surjan o estén libres. Pero si no consensan y no se crea esta Coordinadora unificada, las nuevas rutas se licitarán con quienes cumplan los requisitos.

“Si ellos se ponen de acuerdo y hacen una empresa y licitan, o uno en lo individual tiene capacidad e invierta y licita, si viene alguien de fuera y trae los requisitos que exigen las bases, se considera”, dijo.

Foto: Martín Rodríguez

Esperan estudio se complete antes de que termine el año

El Director de Movilidad expuso que se espera que el estudio técnico esté listo antes de que termine el año. Esto permitirá comenzar a gestionar recursos para la infraestructura que se necesitará.

“El tiempo se nos va. Ellos nos solicitaron el espacio de que podían ponerse de acuerdo sin que la autoridad interviniera en sus mesas de trabajo. La finalidad es decirles: ‘Señores, ya nos urge tener los acuerdos’. Independientemente de si falta uno o falten 12 de los trece, el compromiso es que ellos se iban a poner de acuerdo, en las ultimas meses dijeron que ellos se podían poner de acuerdo y no fue así”, explicó.

Por su parte, el regidor y presidente de la Comisión de Movilidad, Aldo Sahib Velásquez, quien también participó en la reunión, señaló que una vez que se termine el estudio técnico que rediseñará las rutas y las mejoras de infraestructura, se puede tomar la determinación. Incluso, afirmó que indistintamente de si alguna empresa no quiere incorporarse, el proyecto de mejoramiento del transporte va a seguir.

Jesús Paz Gómez, presidente de Urpago y miembro de la Coordinadora, dijo que de las 13 empresas transportistas siete ya acordaron alinearse, pero faltan seis por signar el documento.

