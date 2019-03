Transportista bloquean entradas de empresa en demanda de trabajo

Dijeron dispuestos a estar las 24 horas del día hasta que obtengan una respuesta positiva de parte del representante del parque

Luis Telles

Valle De Santiago.- Una treintena de transportistas de materiales bloquearon las entradas y salidas de donde se construye la empresa Sango Auto Parts, en el parque Industrial Sendai, en señal de protesta y para exigir se les dé trabajo.

“Como el gobernador lo dijo el día que llegó a dar el primer palazo de la obra (8 de marzo), que era trabajo para todos los de Valle de Santiago. No es justo que una sola empresa venga a querernos quitar el taco de cada día, queremos participación”, señaló Baltazar Figueroa, secretario general del Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de Valle de Santiago.

Raúl Almanza García, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), dijo que con tiempo de anticipación a la obra enviaron un escrito al gobernador, Diego Sinhue, donde le manifiestan las problemáticas que enfrentan; “bajas tarifas, no tenemos una tarifa que nos regule, para poder hacer nuestro trabajo”.

“No nos ha importado que Luis Mejía nos haya pedido que no hubiera disturbios de dicha naturaleza, que no quería pleitos y que si nos poníamos en ese plan, nos iba a sacar a todos, que arregláramos los pleitos afuera, porque él no quiere pleitos, menos dentro del parque”

Inconformes

Señalaron que platicaron con Luis Mejía Barreñada, representante del parque Sendai, quien les dijo que les iba apoyar con las empresas que llegaran a instalarse para que se les diera el trabajo a las personas de Valle de Santiago, “así se quedó y ahorita no tenemos respuesta alguna, hay compañeros desesperados porque hay gente trabajando y ellos no”.

Dijeron que han platicado con el representante de la empresa que realiza los trabajos de construcción, pero lo que les ofrece es la tierra, sacarla sin ningún pago de por medio, que porque no tiene dinero, “entonces cuáles son los proyectos que llegan a Valle de Santiago, es lo que nos preguntamos”.

Finalmente dijeron que están dispuestos a estar las 24 horas del día hasta que obtengan una respuesta positiva, “las normas marcan que el acarreo es un 80% para los sindicalizados y 20% para la empresa que trae el contrato de construcción. Entonces pedimos al gobernador, que cuando llegue a poner su primera piedra, que tome en cuenta a los materialistas vallenses, que tienen que tener participación, que no sea sólo una persona la beneficiada, que se engorde los bolsillos, como lo han hecho varias compañías”.

RC