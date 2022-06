Movilidad señaló que en los primeros cuatro meses del año se han perpetrado cuatro robos en el transporte público Celaya

Luz Zárate

Celaya.- Para evitar robos en los camiones del transporte público de Celaya, la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento analiza colocar botones de pánico que estén conectados al C4. Esot para que, en caso de que se suscite un atraco, la policía municipal pueda actuar de manera inmediata.

El director de Movilidad, Trinidad Martínez Soto, explicó en la Comisión de Seguridad se plantearon varias alternativas para evitar los robos al interior del transporte público de Celaya. Señaló que la policía municipal se comprometió a establecer los operativos correspondientes. Por parte de la dependencia que representa analizarán las herramientas tecnológicas que se pueden usar para atender y evitar los robos.

Foto: Martín Rodríguez

“Algo importante que se analizó en la Comisión es el uso de algunas herramientas que pueden ser viables en el transporte público; conectados al C4 y C5, para poder dar una respuesta inmediata de los sucesos que puedan ocurrir en los autobuses. Las cámaras ya existen, pero podemos aprovechar el botón de pánico”, indicó Martínez Soto.

Analizan incluir botones de pánico

La presidenta de la Comisión de Seguridad en el Ayuntamiento, la regidora María de San Juan Espinosa, explicó que policía municipal platicó sobre los botones de pánico que hay en algunas tiendas de conveniencia. Ante ello, se planteó que la misma estrategia se puede utilizar en los camiones.

Foto: Martín Rodríguez

“No está de más que exista otro aditamento más; aprovechando la tecnología, para que haya más certeza entre los usuarios de que van a viajar más seguros y no estar con pánico de que les va a suceder algo. Ahorita ya están las cámaras de video vigilancia. Ellos decían que manejan unos botones de pánico para los Oxxos. Y digo, ¿por qué no agregarlo para el servicio público? Porque también no se debe dejar descubierto ningún espacio”, señaló la regidora.

Ante ello, se analiza la opción de instalar botones de pánico en el transporte público de Celaya. Para ello se realizarán mesas de trabajo con distintas dependencias; entre ellas Tránsito y Policía Vial, C4, Policía Auxiliar y Movilidad.

Foto: Martín Rodríguez

Por su parte, el Director de Movilidad, señaló que en los primeros cuatro meses del año se han perpetrado cuatro robos en los camiones de transporte público Celaya. Explicó que las cifras difieren de las del Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, quien informó que son 14.

El año pasado se suscitaron 21 robos y en este 2022 de enero a abril se han suscitado 4.