Aseguran que la falta de regularidad impide realizar con tiempo sus actividades y urgen a autoridades soluciones

Nancy Venegas

Irapuato.– Los vecinos de las colonias de la zona Norponiente de Irapuato, sufren un viacrucis para realizar sus actividades, ya que las unidades del transporte pública demoran más de una hora.

“Desde hace meses después de la pandemia tenemos este problema, los camiones nada más no pasan. Hemos esperado hasta hora y media para poder tomar los camiones, estamos desesperados porque ya lo hemos reportado en la dirección de tránsito y no pasa nada todo sigue igual”, comentaron habitantes de la Colonia Colinas del Río.

Foto: Eduardo Ortega

Transporte de zona Norponiente de Irapuato

Como en otros sectores productivos durante la pandemia por coronavirus, también por algunos meses se suspendió y redujo el servicio del transporte público. Conforme disminuían los contagios el servicio se empezó a regularizar, pero no en su totalidad.

“Aquí hay personas que no han podido llegar a su trabajo, a las escuelas, menos atender una urgencia porque los camiones nada más no pasan y cuando llegan a pasar, pero van muy llenos. No hacen la parada. Ojalá que las autoridades hagan algo al respecto porque ya no podemos seguir sufriendo por la falta de camiones”, compartieron los colonos de Colinas del Río.

Foto: Eduardo Ortega

