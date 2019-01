Transparentan bienes o se van: Andrés Manuel López Obrador

Durante la presentación de su declaración patrimonial, el presidente afirmó que, aunque la ley no los obliga, los funcionarios de su gobierno deben hacer público su patrimonio porque es un deber moral; asegura que no tiene bienes muebles, inmuebles ni vehículos a su nombre

Notimex / Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública su declaración de bienes patrimoniales y señaló los integrantes del gabinete deben dar a conocer sus bienes a la ciudadanía, incluso los de sus familiares cercanos, o de lo contrario saldrán del gobierno, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Me patea el hígado saber que organismos como Transparencia Internacional nos coloca en el sitio 135 en corrupción. Como mexicano me indigna, me molesta, no puedo decir otra palabra” Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

“El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno”, remarcó López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario enfatizó que no tiene bienes muebles, inmuebles ni vehículos a su nombre y exhortó a todos los servidores públicos del gobierno a hacer lo mismo.

Dijo que nunca ha tenido como objetivo acumular bienes materiales, “pienso que la felicidad no es acumular bienes materiales, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con la conciencia y con el prójimo y doy gracias a la vida que me ha dado tanto”.

Indicó que la manifestación de bienes puede ser consultada en la página de Internet de la Secretaría de la Función Pública.

Reconoció que, si bien los funcionarios no tienen la obligación legal de hacer lo mismo, sí es un deber moral. “Hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva. Por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes”.

Indicó que algunos servidores públicos ya presentaron su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública, pero algunos optaron por no difundirla. También puntualizó que sólo con el ejemplo de transparencia, por parte de él y de los funcionarios, se podrá exigir honestidad al resto de la burocracia.

De lo contrario, dijo, México no podrá salir de los niveles más bajos en los indicadores de corrupción.

“Yo, mañana, precisamente, voy a dar a conocer mis bienes y todos los servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes y transparentarlos, porque ahora hay la posibilidad de que se puedan mantener en reserva. Por cuestiones de índole moral, todos tenemos que dar a conocer los bienes”, comentó el primer mandatario.

Pese a ello, confirmó su posición de que no se persiga a expresidentes o exfuncionarios de administraciones anteriores por casos de corrupción.

“Yo propongo, ¿se trata de enjuiciar? Vamos a agarrar a los de arriba, a ver: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto; o vamos hacia adelante. Yo soy partidario de ir hacia adelante, más porque no vamos a quedarnos empantanados. Vamos a que esto cambie de verdad, que podamos sacar adelante a nuestro país”, consideró López Obrador.

MEJZ*