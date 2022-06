TODO BIEN. Con la novedad de que el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Luis Ernesto Ayala Torres presumió ante el director de Transparencia Mexicana Eduardo Bohórquez todas las maravillas que tiene el poder legislativo en Guanajuato en temas de parlamento abierto.

OSCURIDAD DE CASA. Las normas, las leyes, su portal de internet y sus 3 leyes que ya fueron evaluadas expost (es decir su impacto en todos los rubros y si realmente han funcionado para lo que fueron aprobadas). Lo lamentable es que el contenido de esas evaluaciones no lo conocen ni siquiera los integrantes de la Junta de Gobierno del Congreso local de acuerdo a la diputada de Movimiento Ciudadano Dessiré Angel.

VAYA, VAYA. Toda una paradoja. Se presume transparencia y rendición de cuentas pero ni siquiera los del órgano que gobierna el Congreso lo conocen. Bueno, salvo Luis Ernesto Ayala o eso se supone ¿Qué clase de apertura es esa?

MENOS. El punto es que lo de los diputados es apenas una parte del todo. La transparencia auténtica es cuando los resultados de esas evaluaciones las puede conocer cualquier ciudadano.

LO TÉCNICO. El órgano interno responsable de revisar el impacto de una ley es la Unidad de Seguimiento y Análisis Legislativo. Pero su titular no es la responsable de que esa información se transparente. No tiene ese poder.

LAS DUDAS. Los reclamos que hizo la diputada Dessire Angel fueron al presidente de la Junta y al secretario del Congreso Christian Cruz. Porque el problema, antes que de transparencia, es de sentido común. Cómo es que el Congreso de Guanajuato se quiere “alzar el cuello” con el organismo especialista en calificar la transparencia en México si ni siquiera los de casa, conocen lo que se presume. No hay pues recoveco o argumento que pueda explicar la razón de semejante omisión.

¿DÓNDE LA VOLUNTAD? Uno de los argumentos es que no es una obligación legal. Supongamos sin conceder que eso es cierto. De todas maneras ¿acaso no merecen la cortesía los pares del presidente de la Junta?

CAUSA Y EFECTO. Las mayorías están para ejercerse, no para otorgar concesiones a sus adversarios políticos es la regla no escrita que ha aplicado el PAN en el terruño.

UNA MÁS. Pero lo que no se entiende es el doble discurso. ¿Porqué salir a presumir lo de la apertura si los mismos de casa son los excluidos? ¿O no les interesa?

SHEFFIELD: LA PESADILLA NO TERMINA

OTRA. La nueva publicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en medios de comunicación sobre las propiedades que ha adquirido el procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield, nos llevan a la clásica conclusión de que le llueve sobre mojado al político leonés y ensanchan las dudas en torno a su futuro político.

VIEJO ALIADO. La sociedad empresarial que se exhibe con excolaboradores como Bruno Fajardo hacen arquear las cejas porque, para empezar este viejo colaborador no parece tener, de acuerdo a sus antecedentes en la burocracia, la capacidad económica para entrarle a semejantes negocios. Sheffield se defiende y dice que trabaja desde que era niño y que no hay conflicto de interés.

FORMA Y FONDO. Las revelaciones en este reportaje no tienen vínculo con los señalamientos que dieron pie a la destitución de 3 colaboradores cercanos pero el es el clásico ejemplo del jugador que acumula en un partido de futbol, faltas, faltitas y faltotas que tarde o temprano lo hacen merecedor a una expulsión o por lo menos a no ser tomado en cuenta para futuras alineaciones de encuentros más importantes.

CONSECUENCIAS. Sheffield mantiene el respaldo expreso del presidente pero ya no sabemos si las condiciones idóneas para labrar el futuro político que sueña. En 2021 tenía el aprecio de López Obrador y eso no impidió que Morena lo trajera a una candidatura que no pidió, en condiciones muy pero muy adversas.

YA LO VIVIÓ. En otras palabras, ya sabe que el apoyo presidencial significa mucho pero no es todo.

LA DEL ESTRIBO…

La pandemia por Covid 19 parece que ha tocado fondo con 888 casos en junio. Menos de 30 diarios en promedio y 8 fallecimientos en esos 31 días, una cifra que no se había registrado desde el primer mes de la contingencia. Vamos a ver si estas cifras llevan al gobierno local a quitar la obligatoriedad del uso de cubrebocas.

EMPRESARIOS Y GOBIERNO ESTATAL: IMPUESTOS CRITICADOS Y LUEGO SOLICITADOS

Los tiempos de la política son muy curiosos. Hace 5 años, Carlos Medina Plascencia, exgobernador se subió al tren del rechazo al incremento al impuesto a la nómina cabildeado por Miguel Márquez cuando ya se aproximaba el ocaso de su sexenio.

Poco más de 2 años después, los diputados locales aprobaban sin mayor sobresalto el incremento no solo con el aval de los liderazgos empresariales sino a partir de una petición que el Consejo Coordinador Empresarial hizo públicamente a través del presidente José Arturo Sánchez Castellanos.

Pero Carlos Medina sabía en qué momento era oportuno darle una patadita al pesebre y agitar las aguas en el momento.

“Al final de cuentas, el estarle planteando con que aportamos pero que la sociedad le aporte, espérame: ya pagamos impuestos, ya pagamos predial ya pagamos aquello, como que aparte quieres que yo le aporte recursos; le puedo aportar ideas, le puedo aportar propuestas, y no solo esto, sino en FORTASEG y en todo lo que invierten los gobiernos en cuestión de seguridad y yo creo que es ahí donde la sociedad tiene que involucrarse de esa forma, que bueno que exista la disposición de líderes sociales y de las organizaciones que representan y que tengan esa disposición de aportar recursos a esto”.

En otras palabras,Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien, luego del desaire sufrido por Miguel Márquez en el sexenio anterior por empresarios cuando solicitó la aportación para el Fideicomiso de Seguridad y a él no solo aceptaron un nuevo impuesto a la nómina sino que ampliaron la base y la tasa.

“Estamos dispuestos a ajustar la aportación que realizamos a través del ISN, pasando del 2 al 2.3%, habiendo logrado el compromiso del Gobernador del Estado para respetar el espíritu original de la implementación del ISN y permitirnos a los ciudadanos y al gobierno a través de una modificación al decreto constitutivo”.

El punto es que los empresarios que, en voz de Gustavo Guraieb, ya se habían negado a más impuestos en el sexenio anterior, ahora no solo dijeron sí al aumento de 3 décimas sino que, lo hicieron sin chistar.

Hoy, el problema para los empresarios es la transparencia y el funcionamiento correcto del famoso Fideicomiso y saber si realmente todo marcha como se había planeado porque ha habido quejas de bajo perfil de Coparmex sobre los informes oportunos.

VIOLENCIA EN GUANAJUATO: MAYO, OTRA VEZ ARRASTRANDO LA COBIJA

Prácticamente nada duró el gusto de presumir que abril ha sido el mes menos violento en Guanajuato en los últimos años porque llegó mayo y los homicidios dolosos volvieron a los niveles que no veíamos hace meses.

Y no solo se trata de que otra vez se haya superado en el estado la franja de los 300 asesinatos como pocas veces ha ocurrido en el estado y que León haya llegado a los 77 sino de otros acontecimientos que pusieron a Guanajuato en la órbita nacional de la violencia.

Que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya vuelto a la carga desde la mañanera en contra de Guanajuato por los altos índices de violencia podría ser algo hasta anecdótico.

El jefe del ejecutivo federal ha perdido, a fuerza de tolerar a un Fiscal General como Alejandro Gertz y el uso (y abuso) que ha dado a su poder, la autoridad moral para sentar a Guanajuato en el banquillo de los acusados.

Pero también porque, pese a sus “otros datos” no hay análisis que pueda decir que el combate a la violencia en el país ha dado mejores resultados que en Guanajuato.

Luego entonces, la retroalimentación de Guanajuato debe ser consigo mismo y con sus contradicciones y sus insuficiencias.

Celaya volvió a convertirse en foco rojo; las decisiones erráticas de la alcaldesa de Irapuato Lorena Alfaro han sido la “nota” en los últimos días y en León la violencia del crimen organizado mantiene una constante.

Y no puede decir aquí la autoridad estatal al estilo Alvar Cabeza de Vaca que ese es un problema de los Municipios, que las FSPE son las mejor calificadas y pagadas del país y bla, bla, bla.

No parece haber algún argumento lógico que le permita desafanarse al Estado de la crisis grande o pequeña que vive cada uno de estos municipios, por cierto, todos gobernados por Acción Nacional.

Y bueno, agregue usted el drama de los desaparecidos que seguirá representando una deuda por saldar con las familias y particularmente las madres buscadoras.

Las cifras son solo un factor más. Varios pasos atrás luego de este mes para el olvido.

