Aunque el 100% de las dependencias reporte sus compras, esto no significa que la transparencia en Guanajuato sea total en sus compras

Fernando Velázquez

Guanajuato.-A pesar de que fue la única entidad donde todas las dependencias gubernamentales del estado reportaron compras en la Plataforma Nacional de Transparencia, Guanajuato es uno de los estados más opacos en la información relacionada con licitaciones, ya sean públicas o restringidas.

Así lo revela el informe elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMC), titulado “Compras públicas estatales, ¿Dónde quedaron los datos?”. En este exhiben la gran falta de voluntad de los gobiernos estatales por cumplir sus obligaciones de transparencia. Lo anterior en relación con las compras que realizan.

Además, criticó la inacción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para garantizar el derecho a la ciudadanía a poder ver todas las compras realizadas por su gobierno.

Transparencia en Guanajuato Foto: IMCO

¿Guanajuato fue transparente con sus compras?

La coordinadora del tema de anticorrupción en el IMCO, Fernanda Avendaño, detalló que en Guanajuato el 100% de sus dependencias estatales reportaron compras. Con ello es el único a nivel nacional con este porcentaje. Mientras que en el Estado de México apenas el 4% de las instituciones lo hicieron.

Sin embargo, la directora del IMCO, Valeria Moy, subrayó que lo anterior no significa que Guanajuato haya sido transparente en todas sus compras.

“No estamos diciendo que Guanajuato haya reportado todo, sino que de las instituciones que deben reportar en Guanajuato, todas reportaron. No estoy diciendo que hayan reportado todo lo que se debía reportar.… La plataforma no me permite conocer el universo total de las compras”, dijo.

Reportan compras hasta por 12 mil mdp

Según este estudio en el 2021 las dependencias estatales en Guanajuato reportaron compras por 12 mil 792 millones de pesos. Ello a través de 32 mil 555 contratos.

De dicho monto, el 38% es decir que 4 mil 851 millones fueron por compras realizadas por licitaciones restringidas o adjudicación directa.

Transparencia en Guanajuato Foto: especial

Lo anterior cobra mayor relevancia al considerar que en la Plataforma Nacional de Transparencia solo hay información disponible del 8% de las licitaciones restringidas. Mientras que de las adjudicaciones directas sí hay datos del 90% de ellas. Claro según el IMCO.

En lo que respecta a las licitaciones públicas no hay documentos accesibles del 80% de ellas, de acuerdo con en el documento.

Falta de transparencia daña a la ciudadanía

La directora del IMCO resaltó que la falta de transparencia en las compras públicas representan un riesgo importante de que se lleven a cabo de forma errada y dañen directamente a la ciudadanía.

“Cuando se compra mal se está afectando a la ciudadanía. Así sucede cuando tenemos compras públicas ineficientes y cuando la sociedad no puede evaluar cómo se están haciendo estas compras. Nosotros estamos poniendo a su disposición la información general y a partir de eso se puede llegar a casos específicos”, dijo.

Por lo anterior, el IMCO propone actualizar la Plataforma Nacional de Transparencia con una base de datos de todas las compras públicas a nivel estatal por año y por estado. También habilitar una herramienta para señalar errores en el registro. Además de que los institutos de transparencia estatales verifiquen de forma adecuada y oportuna esta información en dicha plataforma.

MJSP