Tránsitos realizan revisiones ‘visuales’ de la unidades de transporte público

María Espino

Guanajuato. – La señora Mónica González, encargada de repartir las despensas en el Encino, fue denunciada por una vecina de la zona quién aseguró que solo está beneficiando a sus familiares y no ha dado ayuda a la gente que realmente lo necesita.

Comentó: “La hemos buscado, le hemos entregado papeles y nada, dice que ella ya tiene a su gente, pero es a pura familia a la que reparte (…) me molesta mucho porque ahorita a cómo está la situación no es justo, sin trabajo y sin nada pues no se vale”.

La quejosa, que pidió no hacer público su nombre por temor a algún tipo de represalias, contó que en este barrio vive mucha gente que se quedó sin empleo y que de verdad necesita la ayuda de despensas y aunque han pedido el apoyo de manera directa a Mónica Gonzáles esta les ha dicho que ella ya tiene a la gente a quienes ayuda.

Comentó: “Quiero hacer una denuncia al señor Alejandro Navarro, espero que me escuche señor para que eche a esa persona fuera o no sé, ponga a otro delgado aquí”. Así se expresó la denunciante, casi a punto de llorar, la desesperación e impotencia que siente al no poder hacer nada para que las despensas sean distribuidas de manera justa entre las que sí la ocupan.

Además, precisó que Mónica González trabaja en el Centro Recreativo “El Encino” con Marco Antonio Campos Briones, director de Desarrollo Social y Humano municipal.

