Tránsitos ganan una sentencia en contra del Municipio

Roberto López

Dolores Hidalgo.- En total 19 elementos de Tránsito ganaron una sentencia en contra del gobierno municipal para que les otorgue seguridad social, créditos de vivienda y Afores de manera retroactiva con multas y recargos; ésta es la primera sentencia en Guanajuato que obliga a un gobierno municipal a que asegure a empleados.

El abogado de los agentes de Tránsito, Antonio Arredondo Aguilar, recordó que entre junio y julio de 2017, hubo una inconformidad con agentes de tránsito porque dos elementos tuvieron accidentes laborales.

El Municipio tenía contratado un servicio médico que cubría hasta 13 mil pesos y el resto debía pagarlo el empleado.

“Los tránsitos llevan esto a un pleito legal y se hacen dos solicitudes muy concretas, que les den seguridad social con gastos médicos y seguro de vida, así como la homologación de su salario con Policía Municipal atendiendo al fondo de Fortaseg”, dijo el defensor.

“Tajantemente nos dijeron que no. En ese momento, el alcalde Juan Rendón argumentó que no son susceptibles de esos beneficios porque no eran elementos de Seguridad Publica y ahí se centró el debate”, explicó.

Fueron a un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa; en ese momento eran 24 elementos, que era justo la mitad de la plantilla laboral de tránsito.

“Por cuestiones personales de ellos, me atrevería a decir que por presiones del gobierno, se separan 5 y quedan 19, que siguen y se emite sentencia en septiembre de 2019”.

Antonio Arredondo señaló que la Tercera Sala del Tribunal les da la sanción parcialmente; les dice que sí son elementos de Seguridad Pública y que se les debe reconocer. “Le ordena al Municipio inscribirlos, pero surge la pregunta de la antigüedad; el que menos tiene son 5 años laborando y uno pasa de los 20 años de servicio”.

Enfatizó que valientemente se deciden ir por el amparo en contra de esta sentencia y le toca al Primer Colegiado de Justicia Administrativa del Estado y se emite sentencia en junio de este año, “pero como estábamos suspendidos por la pandemia, se notifica el 3 de agosto de este año y la sentencia les concede justo lo que habían pedido: integrarlos a la seguridad social y condenan al Municipio a que, de manera retroactiva, inscriban a cada uno de los trabajadores y se les haga el pago de sus cotizaciones de cada semana laborada en los seguros que establece la Ley de seguridad del Estado de Guanajuato”.

Esto es, en algunos de los tres que todos conocen, el IMSS, ISSSTE o el ISSEG en el tema médico, el Infonavit o Imuvi en el tema de vivienda y el Fondo de Ahorro para el Retiro.

Ahora el municipio tendrá que hacer la contratación con alguna institución de seguridad social “porque incluso, la sentencia es muy clara y es que en Dolores Hidalgo los empleados no tienen seguridad social, sólo el beneficio de un médico particular”.

El abogado indicó que económicamente es un monto muy importante, máxime que tendrán que pagar multas y recargos que no se tendrían que haber pagado, si el Municipio los hubiera inscrito al seguro.

El jurista presumió que desde el punto de vista jurídico, esto crea un precedente “y lo digo porque la inmensa mayoría de los municipios de Guanajuato, están en el mismo caso, no tienen seguridad social para sus empleados, simplemente hacen convenios con médicos o clínicas particulares. La trascendencia de esta resolución es que los empleados municipales sí pueden acceder a estos beneficios”

Informó que aún cabe la posibilidad de la negociación, pero que ya será decisión de cada uno de ellos.

La sentencia debe ser ejecutada entre 5 y 10 días, por lo menos acreditar el inicio del trámite.

Dijo que en el cálculo de uno de los agentes de Tránsito que eligieron al azar, tan sólo en vivienda son 10 millones de pesos, aparte multas y recargos.

Éste es el primer grupo de trabajadores que se enfrenta legalmente a un municipio, por lo menos en el Estado, pese a que hace un año el Congreso de Guanajuato ya les había recomendado a los municipios darle seguridad social a sus empleados.

Lo extraño es que este caso inició porque, en el 2017, un elemento de Tránsito que iba persiguiendo a un infractor, fue atropellado por éste y tuvo que pagar la gran mayoría de sus gastos médicos; además de un agente que tenía a esposa embarazada con complicaciones y también tuvo que pagar sus gastos.