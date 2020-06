Transforma Gaticos la vida de miles de felinos

Fernando Velázquez

León.- Una madre y una hija leonesas han logrado, con dinero de sus propios bolsillos sumado a la ayuda de voluntarios y donantes, salvar a más de mil gatos del abandono o del maltrato, quienes han encontrado en la fundación ‘Gaticos’ un refugio lleno de comida y amor.

Todo empezó en el 2011 cuando ambas comenzaron a rescatar y adoptar gatos que encontraban en la calle. Así, día a día y felino a felino, llegaron a tener hasta 40 ejemplares. Vieron que era momento de escalar el rescate, buscar un espacio más amplio.

Fue así como en el 2016, ya con un albergue en forma, la joven Sandra Hernández Luviano creó la página en Facebook de ‘Gaticos León’, la cual hoy en día tiene una comunidad que supera las 15 mil personas.

Actualmente el refugio, cuya dirección no revelan para evitar que les dejen gatos en bolsas o en cajas como ya ha sucedido, es hogar de poco más de 100 animales, de los cuales al menos 60 están disponibles para ser adoptados.

El resto tienen enfermedades crónicas o un carácter especial por el maltrato que sufrieron, por lo que se vuelve muy complicado que puedan adaptarse a una nueva familia, según explicó Sandra, quien además lamentó que durante la contingencia sanitaria aumentó el abandono de animales por la creencia infundada que transmiten el coronavirus.

“Lamentablemente hay mucha gente que no tiene acceso a esa información y estuvo abandonando a los animales. Nos llegaron muchos mensajes de que ya no querían a los gatitos, no nos decían por qué, pero era más que obvio que era por eso”, dijo.

Añadió que las adopciones disminuyeron porque poca gente estaba dispuesta a salir de sus casas y puso como referencia que de enero a marzo se logró dar en adopción a 100 gatos, mientras que de abril a junio van cerca de 60.

Sin embargo, la fundadora de ‘Gaticos’ también destacó la solidaridad que muchas personas han mostrado durante la pandemia. Contó que, por ejemplo, hubo un día en el que prácticamente se había agotado el alimento, por lo que hicieron una publicación para pedir ayuda. De inmediato, leoneses donaron en especie o en dinero y así se pudo sortear la escasez.

“Sí se vio muchísimo la solidaridad de las personas; creo que desde que abrimos el albergue, así como hay gente muy mala que maltrata animales, también hay gente muy buena que pues sin pensarlo hace todo lo posible por sacarlos adelante”, resaltó.

Para los interesados en apoyar a esta fundación, puede contactarlos a través de Facebook en ‘Gaticos León Gto.’. O para adoptar, programar una cita para conocer a los gatos disponibles.

