La SHCP tiene varias formas de sacar citas por vía telefónica o vía internet para los trámites del SAT, pero siempre están saturadas

Luis Telles

Yuriria.- Jóvenes y adultos mayores yurirenses se dijeron inconformes porque viven un “verdadero martirio” en los trámites del SAT.

Pasan días, semanas y meses y no pueden sacar su situación fiscal o su RFC. Señalaron que el gobierno federal no hace nada para que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público agilice los trámites con mayor número de personal.

Líneas siempre están saturadas

Omar, quien apoya a su mamá y tías a sacar su RFC para poder escriturar unas propiedades, señaló que la SHCP tiene varias formas de sacar citas por vía telefónica o vía internet para los trámites del SAT. Sin embargo, las dos vías están saturadas, pues tienen sobrecupo.

“El teléfono ni lo contestan porque saben que no van a tener la capacidad. Sacar citas a través de internet, inicias el procedimiento y te manda al área llamada fila virtual. Yo lo hice hace 15 días. Me mandó a la fila virtual. Ya pasaron dos semanas y no me han asignado fechas”, comentó.

Omar explicó que antes del 31 de diciembre del 2021, en la plataforma web del SAT, cualquier persona con su CURP, podía generar su constancia de situación fiscal: “Era muy fácil. Acudías a un ciber y te sacaban la constancia”.

Foto: Luis Telles

Señaló que era de un gran beneficio para todas aquellas personas de escasos recursos o de adultos mayores.

“A quienes nunca les pidieron el registro de hacienda, porque los que somos millennial, ya tenemos ese tipo de documento. Ahora que el gobierno federal implementó que los mayores de 18 años tienen que sacar su RFC enfrentan un verdadero problema. No se tiene la capacidad para atender tanta demanda. De plano, no sirvió la estrategia del gobierno o de plano tienen muy poco personal y los principales afectados son los usuarios”, lamentó Omar.

Complica contrataciones

Señaló que conoció a algunos jóvenes que quieren trabajar, pero en las empresas no los pueden recibir porque no les van a poder pagar. Esto porque, antes de ingresar tiene que entregar su RFC, dado que se tienen que enterar los impuestos sobre la renta (ISR), por el salario que va a recibir.

Por otro lado, señaló que este trámite representa un gasto más para la gente de escasos recursos, pues se tienen que desplazar a Celaya, Salamanca o Morelia, a donde están las oficinas de la SHCP más cercanas para los trámites del SAT.

Aunado a ello, está el cobro que realizará en el ciber por hacerle la cita, que en estas fechas no se pueden concretar.

Finalmente dijo que el llamado de muchas personas es al gobierno federal, para que explique el por qué no se está dando abasto a todas esas necesidades de personas que quieren ingresar, acudir a las oficinas para realizar sus trámites en el SAT.