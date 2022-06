En busca de eficientar sus procesos burocráticos, el Ayuntamiento lanzó el concurso para encontrar el trámite más engorroso de León

Carolina Esqueda

León.- El municipio de León lanzó un concurso para identificar al trámite municipal más engorroso, con vigencia de participación hasta el 6 de julio, en el que se sortearán dos tabletas iPad de onceava generación.

El secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, dijo que la convocatoria forma parte de los procesos de mejora regulatoria, para los que ya preparan una modificación al reglamento.

El concurso cuenta con dos categorías de participación: una dirigida al ciudadano que detecte trámites innecesarios, y otra para servidores públicos donde pueden aportar ideas para simplificarlos.

“La convocatoria se está trabajando con el consejo de mejora regulatoria y el de contraloría social. Ya pueden consultar y denunciar en https://denunciaalengorroso.leon.gob.mx/ . Como premios se están considerando dos iPad de 128 GB. El concurso va a durar un mes y el jurado van a ser los consejos en base a tres sencillas preguntas”, dijo al respecto.

Las personas que quieran participar en el concurso pueden hacerlo a través de este enlace.

Buscan eficientar todos sus procesos

Además de la convocatoria al trámite más engorroso, la Secretaría de Ayuntamiento anunció la creación de expedientes electrónicos para evitar que los ciudadanos que ya han realizado un trámite por primera vez con cualquier dependencia, tengan que volver a entregar documentación ya presentada como actas de nacimiento, comprobantes de domicilio o credencial de elector.

También el desarrollo de la plataforma sin filas. Esta tendrá por objetivo que los 298 trámites que se deben realizar de forma presencial, se puedan hacer vía electrónica. De entrada, se busca que los 19 trámites más solicitados se puedan hacer en línea en una primera etapa.

“En el tema de gobierno digital estamos arrancando en varias etapas. La primera consiste en 19 trámites que corresponden al 34% de los más utilizados y el segundo objetivo con 43 trámites que representarían el 80%. El objetivo final es que al término de la administración tengamos digitalizados los 298 trámites de la administración municipal”, anunció Jiménez Lona.

Entre los 19 de arranque se encuentran las solicitudes de consulta médica, nutrición y fisioterapia, de esterilización de mascotas, determinaciones de impuestos sobre bienes inmuebles, constancias de no adeudo del impuesto predial o de no infracción, el pago de cuota mínima de predial, autorizaciones para ejecutar trabajos en vía pública, alta y refrendo al padrón de proveedores, solicitud de intervención al arbolado urbano, el sistema de apertura rápida de empresas, constancia de residencia, constancia de no adeudo de obras por cooperación, visto bueno a programas de protección civil y cierre de calles para realizar fiestas.

