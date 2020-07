Trailer aplasta vehículo particular, conductor pierde la vida

Redacción

Celaya.- Trailer “montó” un vehículo particular, el cual quedó totalmente destrozado lo que provocó que el conductor quedará prensado y sin vida.

Ambas unidades circulaban sobre la autopista Celaya-Querétaro a la altura de la ciudad Industrial donde se encuentran reparando el tramo carretero por lo que sólo un carril está habilitado en doble sentido.

Aunque no se sabe con precisión como ocurrió el fatal accidente, en el lugar trascendió que el trailero de la empresa Transportes Retenes de Aguascalientes, venía a velocidad alta para circular por el tramo en reparación, y al querer rebasar no se percató del vehículo particular blanco que venía en sentido contrario a este, lo que generó que se montará en el y lo arrastrara algunos metros.

El vehículo quedó totalmente debajo del camión de carga en color amarillo, destrozado y prensado, por lo que la persona de quien se desconoce su identidad perdió la vida de manera inmediata. Mientras que el chófer del trailer, se supo de manera extraoficial huyó del lugar de los hechos registrados cerca de las cuatro de la mañana de este martes.

Asimismo trascendió que otro trailer en color blanco también se vio involucrado aunque este solo presentó daños en el cofre.

Al lugar arribaron agentes ministeriales de la Fiscalía así como elementos de la Policía Federal de Caminos para tomar conocimiento de lo sucedido e iniciar las indagatorias correspondientes y de esta manera saber con exactitud como ocurrió el hecho de tránsito que además generó gran congestionamiento vehícular.

Fue cuestión de al menos cuatro horas para que el cuerpo de rescate logrará retirar el cadáver del vehículo blanco, para después esté junto con el camión pesado fueran remolcados.

Después de sacar el cuerpo del auto prensado, esté fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley así determinar su identidad.

LC