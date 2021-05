Tragedia: familia en Salamanca pierde todo tras incendio derivado de corto circuito

Yadira Cárdenas

Salamanca. En cuestión de minutos, la familia de Guadalupe Hernández Chimal perdió todas sus pertenencias debido a un incendio provocado por un corto circuito. Este consumió lo que con años de trabajo habían logrado.

Por ahora, piden apoyo al gobierno municipal y a los salmantinos para volver a empezar ante la falta de recursos.

El pasado miércoles 5 de mayo Guadalupe salió junto con su esposo a trabajar, cuando cerca de las 3 de la tarde recibió una llamada: su casa ubicada en la calle Rosa de Castilla 332 de la colonia Las Rosas se estaba incendiando.

Al llegar encontró sus pertenencias reducidas a cenizas, muebles de cocina, camas, ropa, documentos, no quedó nada, afortunadamente sus hijos no estaban en casa.

Guadalupe y su esposo se dedican a vender paletas y en ocasiones el padre de familia realiza pequeños trabajos domésticos. Actualmente estaba en trámites para integrarse como guardia de seguridad, pero el incendio consumió los documentos que necesitaba.

Debido a esta situación el padre de Guadalupe les dio asilo junto con sus seis hijos de 5, 9, 14, 18, 23 y 25 años de edad, en espera de poder recuperar algunas de sus cosas con apoyo ciudadano y de las autoridades.

Además, de acuerdo a lo que les comentó el personal de bomberos, el inmueble quedó dañado en su estructura, por lo que se requiere de una revisión antes de habitarlo nuevamente.





La familia afectada está solicitando apoyo económico o en especie, con ropa, calzado, muebles, así como apoyo con la evaluación de su vivienda por parte de las autoridades y para el trámite de sus documentos, “lo que sí nos urge es un espacio donde vivir mientras volvemos a levantar nuestras cosas”.

Quienes deseen apoyar pueden hacerlo en la calle Privada Apaseo 111 en la colonia San Isidro, o al teléfono 4641977985.

“De verdad quisiéramos que se pusieran un momento en nuestro lugar, no se le desea a nadie lo que estamos pasando, afortunadamente estamos bien todos de salud y no nos pasó nada, pero ver como quedaron tus pertenencias y lo que tanto trabajo y nos costó, no lo creemos todavía”, expuso Guadalupe.