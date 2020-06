Yadira Cárdenas

Salamanca.– Aparece el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías e insiste en reabrir la “Ciudad de los Niños” y pelear por sus “hijos”, señala que hasta este momento no se le han suspendido sus derechos eclesiásticos y continúa oficiando misa, acusa a sus “enemigos” de querer perjudicarlo.

Acompañado por su abogado, José de Jesús Centeno Carrillo, el sacerdote Humberto Rivera Villegas, personas benefactoras y algunos de sus “hijos”, el Padre Pedro señaló que nada tiene que esconder y reiteró que nada de lo que se le acusa está comprobado.

Tras haberse dado a conocer las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al haber acreditado actos de tortura en ‘La Ciudad de los Niños’, en agravio de 21 personas menores de edad y 10 personas adultas que viven con discapacidad, además de violencia sexual contra nueve adolescentes y cuatro mayores de edad, que derivó de una disculpa pública del gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el sacerdote demeritó estas determinaciones y dijo que no se han encontrado pruebas de nada, además de acusar a sus enemigos de quererlo perjudicar, aunque no dijo de quiénes se trata.

“No tengo nada que ocultar, las investigaciones han sido exhaustivas en todo este tiempo y legalmente no se ha comprobado nada, son puras cosas que si dicen, que si no dicen, tenemos el corazón totalmente limpio, hablan sin tener pruebas, como se dice, hablan porque la lengua no tiene hueso”.

Mientras tanto, dijo, continúa realizando lo conducente junto con su abogado para obtener el permiso del estado para reabrir el albergue, esto a pesar de la recomendación de la CNDH al estado para la cancelación del registro de la Ciudad de los Niños, del padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil, lo que señalaron, es solo una recomendación y legalmente están en el derecho de cumplir con el proceso.

El clérigo insistió de igual manera en que tratará de recuperar a sus “hijos” de los cuales desconoce su paradero luego de que el DIF Estatal se hiciera cargo de ellos hace más de dos años, sin embargo no quita el dedo del renglón a pesar de que algunos ya cumplieron la mayoría de edad, y para ello primero rehabilitará las instalaciones luego de las condiciones en que le fueron devueltas, el robo de instrumentos musicales, entre otras pertenencias.

Por otro lado mencionó que hasta el momento no tiene sus pendidos sus derechos eclesiásticos y continúa oficiando misa a través de redes sociales, desmintiendo al Obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, quien había señalado que no estaba oficiando celebraciones y permanecía en su casa.

El abogado, José de Jesús Centeno Carrillo, destacó que continuarán con el proceso que sea necesario ante las fiscalías del estado y la federación, para aportar la información que sea necesaria, puesto que el principal interés de que toda esta situación se aclare es del sacerdote.

A esta rueda de prensa asistieron algunos de los “hijos” del Padre Pedro Gutiérrez Farías, adultos que se criaron en este albergue y que ahora tienen familia, hijos y algunos hasta nietos, quienes defendieron en todo momento a su “papi”, señalando de injustas las acusaciones.

