Tradicional marimba sale nuevamente al no aguantar crisis económica

Celaya.- La tradicional marimba que se instala en el Portal Colunga ya regresó nuevamente a las calles para alegrar con su música a los paseantes del primer cuadro de la ciudad, esto tras haberse ‘guardado’ 25 días por la contingencia sanitaria del coronavirus COVID19.

Los músicos que la integran platicaron que regresaron a tocar porque ya no aguantaron la crisis económica y la falta de ingresos, por lo que tuvieron que salir a trabajar para poder seguir llevando a sus hogares el sustento familiar.

Y es que de la ‘Marimba Estrella de Tapachula’ dependen 3 familias que son alrededor de 20 personas, entre esposas, hijos y nietos.

La marimba tradicionalmente se instalaba en el Portal Colunga, pero debido a la contingencia sanitaria y por la ausencia de personas en esa zona del centro, se cambiaron al Portal Guadalupe frente al Jardín Principal, que es donde ahora hay más flujo de personas.

“Hace como 25 días que nos quitamos por lo mismo de la enfermedad del coronavirus, nosotros tomamos la decisión pero ya no pudimos más, nuestras familias necesitan comer, nos movimos a este otro portal porque allá hay menos gente, aquí tenemos poquitos días no nos ha ido bien pero peor sería no salir a trabajar”, platicó Israel Salas Ramos, fundador de la Marimba Estrella de Tapachula.

La marimba tiene 18 años alegrando el día a día de los trabajadores de la zona de los portales del centro histórico, así como a los que asisten al Jardín Principal a descansar, pero nunca les había tocado vivir una crisis -sanitaria y económica- tan fuerte como la que se vive con el coronavirus.

La crisis es pareja

“Nos ha ido un poquito mal a todos los músicos, no solamente a nosotros, para todos es parejo porque no hay gente, de hecho ahorita me cancelaron una tocada para mayo y otras en abril, me dicen que las recorramos para alguna fecha más adelante, si es que vivimos, me cancelaron y eso sí nos preocupa pero pues ni modo, ahí la vamos pasando poco a poco con lo poquito que sale”, dijo el señor Israel.

Fidel Colesio, otro integrante de la marimba señaló que han pasado varios momentos difíciles a lo largo de la historia de la Marimba Estrella de Tapachula, la más reciente hace unos meses que los quisieron quitar del centro, pues las autoridades municipales argumentaban que ‘su ruido’ generaba contaminación ambiental, sin embargo sobrellevaron el problema, pero el coronavirus de plano sí afectó severamente sus ingresos.

Ni una despensa

El señor Fidel platicó que no han recibido apoyo de parte del Gobierno Municipal para sobrellevar esta contingencia sanitaria, “ni una despensa nos han dado” y les preocupa mucho que el aislamiento social y el que la gente se quede en casa ha generado que haya días que se vayan con las manos vacías.

Honorio Tovar, solicitó que les permitan seguir tocando en los portales, pues aunque es poco el dinero que recolectan de las aportaciones de la gente, al menos es un pequeño ingreso y sería peor “no tener ni un peso en la bolsa”.

“Nos ha ido mal y de aquí vivimos muchos, sí pedimos apoyo porque si no es el coronavirus va a ser el hambre lo que nos va a matar”, dijo el músico.

Y mientras que los músicos tocan la marimba, los vendedores de negocios aledaños siguen trabajando, las personas siguen formadas en la tienda Coppel o en los bancos de la zona y de fondo se escuchan las diferentes melodías.

“Este es nuestro trabajo, nos mantenemos de esto pero también lo disfrutamos. Sí nos da miedo contagiarnos de coronavirus, pero a ver qué dice Dios”, platicó Israel Salas Ramos.

Y aunque para las autoridades, su actividad es no esencial para ellos sí es de suma importancia seguir trabajando, pues de la música viven y ahora hasta las presentaciones privadas les han cancelado.

