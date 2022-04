Luego del ataque contra Ángel y Edith, el trabajo de la Guardia Nacional ha sido duramente cuestionado por autoridades, IP y población en general

Jonathan Juárez

León.- A quien realmente debería de detener la Guardia Nacional no lo hace y en cambio se mete con ciudadanos como en este caso un estudiante de la Universidad de Guanajuato.

Así lo acusó el empresario Alejandro Rodríguez, quien ha sido crítico del trabajo de la Guardia Nacional en San Francisco del Rincón, por lo que lamentó el asesinato del estudiante en Irapuato.

Rodríguez, quién ha señalado que la Guardia Nacional se desempeña “solo como un espantapájaros”, agregó que no cree que la situación cambie pues el país está descompuesto, además de que las leyes no se aplican.

“No se aplican como deben, ni se les da seguimiento a los delitos, ni castigan a los verdaderos (criminales) y así está difícil con los gobiernos federales sobre todo”, comentó.

“En realidad los delincuentes siguen haciendo de las suyas, y yo no veo que detengan a delincuentes. A los que en realidad son delincuentes no los tocan y se van por lo blandito, entonces así está difícil. Donde deben de atacar, no atacan, como en este caso (del estudiante), a los cárteles no los tocan ni con el pétalo de una rosa”.

La tarde del miércoles se dio a conocer que un alumno de la UG falleció luego de ser perseguido, junto con sus compañeros, por elementos de la Guardia Nacional.

Anteriormente, el empresario había señalado que en el municipio no se veía el trabajo de la corporación federal, pues parecían solo un espantapájaros.

“La situación va a seguir como va porque no se aplica la ley. El país está muy descompuesto. Si no nos unimos, no vamos a avanzar”, agregó.

Piden desmilitarización

Tras el ataque los estudiantes de la UG, Ángel Rangel y Edith, a manos de un elemento de la Guardia Nacional, las voces políticas han emitido sus posturas. Desde el gobernador, diputados y el rector hablan de revisar los protocolos de las autoridades de seguridad.

Algunos piden además “la desmilitarización del país”, lo que traducen en el retiro de la Guardia Nacional como unidad de seguridad pública en las calles de Guanajuato y México.

Diego Sinhue dijo que pedirán que se haga justicia en este lamentable suceso y revisar los protocolos de actuación de los militares. Incluso, mencionó que el tema ya lo expusó la mañana de este jueves durante la mesa de seguridad virtual con el General encargado de la Guardia.

Expresó lo anterior al señalar que los elementos del ejército y GN no tienen formación de proximidad con los ciudadanos. Esto a diferencia de los Policías municipales “Policía de barrio”. Ante ello, resaltó la importancia de capacitación y mayor apoyo a las policías municipales para evitar muchos de estos casos.

NO debió disparar

El Código, al que dice señirse el Protocolo Nacional del Primer Respondiente, bajo el que se rigen la Guardia Nacional establece que:

“El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas”.

A su vez, en las políticas de operación para primer respondiente, establece que “ante una situación que implique la protección y/o salvaguarda de un bien superior como es la vida, debe privilegiarla sobre la persecución y/o detención”.

