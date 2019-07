Trabajar en los cruceros es necesidad a contra ley

Algunos ciudadanos temen que sean sólo ‘halcones’ que los puedan asaltar; los que realizan estas actividades rompen el reglamento y pueden ser arrestados

Luz Zárate

Celaya.- Vendedores, limpiaparabrisas, migrantes que piden dinero o personas que se dicen enfermas han encontrado en los cruceros de la ciudad una manera de obtener ingresos; sin embargo, el que estén realizando esta actividad en los cruceros o en diferentes calles de la ciudad no está permitido en el Bando de Buen Gobierno.

Aunque hay conductores que sí acceden a aportar unas monedas, hay otras que piden a las autoridades que realicen operativos y los retiren de los cruceros, pues temen que sean sólo ‘halcones’ que sirven para que más adelante los asalten.

“Si yo no trabajo aquí (en el cruce de la avenida Torres Landa y Francisco Juárez), ¿quién me va ayudar con mi familia? yo soy la cabeza, soy el que mantengo a mi familia”. Feliciano García, Trabajador de la calle

“Muchos sólo están viendo qué o a quién pueden robar, me ha tocado en Tecnológico, Torres Landa o Irrigación que se asoman a ver qué traemos. Yo ya no confío, lo malo es que pagan justos por pecadores; tal vez sí haya algunos que piden por necesidad, pero así como están las cosas uno ya no puede confiar”, señaló Maribel Flores, vecina de la colonia Brisas del Carmen.

El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Celaya señala en su Artículo 63 que se puede infraccionar a alguien por impedir el libre tránsito de personas al realizar actividades de entretenimiento en cruceros o vialidades, así como aquellas que obstaculicen el arroyo vehicular y paso peatonal.

Entre la ley y la necesidad

En el reglamento se da facultad a los elementos de policía para atender cuestiones que atenten ‘al orden público y la paz social’, siempre salvaguardando la integridad de los ciudadanos.

Artículo 63

Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo cuando obstruyan el tráfico por la vía pública, pongan en peligro la seguridad de las personas o impidan de manera manifiesta el libre tránsito de las personas en la vía pública.

Cabe destacar que en administraciones pasadas se tenía el programa ‘Crucero Seguro’ que consistía en retirar de las vialidades a las personas que piden limosna en las calles, pues pueden propiciar condiciones de inseguridad.

Nadie de los que pide dinero en los cruceros tiene un horario fijo, pues, sobre todo, se cuidan de que los policías no los remitan a barandilla; sin embargo, aseguraron que no han cometido ningún delito y que si piden dinero en las calles es porque tienen que mantener a sus familias.

Los ciudadanos señalan que este es un problema que no se resuelve con detenciones, sino con programas de asistencia social.