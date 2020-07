Trabajan para mitigar el impacto del Covid

Nayeli García

Irapuato.- Las empresas que no realizan pruebas de Covid-19 a sus empleados se enfrentan a una ‘ruleta rusa’ que podría detener su operatividad ante un contagio masivo, por lo que el Langebio y el gobierno municipal de Irapuato ya trabajan con 21 empresas de impacto económico para identificar a tiempo el virus y evitar un impacto económico mayor al ya sufrido por la pandemia.

El director de Desarrollo Económico de Irapuato, Luis Hernández comentó que de las 2 mil pruebas que serán compradas en coordinación con el sector privado ya se tiene el 30% de los reactivos asignados y se espera que a finales de la semana se lleguen al 50%, pues ya se tiene pláticas con 100 empresas en donde se ofrecieron estas pruebas.

Luis Hernández comentó que en la página pruebascovid.irapuato.gob.mx se abrieron las inscripciones a este programa, en donde el Municipio comprará una prueba por cada prueba adquirida por el sector privado, pero se estará dando prioridad a las empresas de mayor impacto económico y empresas tractoras, pues la intención es apoyar a la reactivación económica.

Ejemplificó que ya se realizaron 60 pruebas a empleados de Conagra, en donde no sólo se benefician a los 600 empleados que laboran en la empresa sino a las más de 10 mil hectáreas agrícolas que se subcontratan y que representan a más de 10 mil empleados, pues al haber un brote de Covid-19 en esta empresa se dejaría sin empleo a esta población.

“Si una empresa está trabajando a ciegas con empleados que no saben si tienen o no el contagio, es una ruleta rusa que en cualquier momento puede tener un contagio muy fuerte y te puede llevar a detener las operaciones”, señaló el funcionario municipal, quien dijo que ante la reactivación económica no se pueden arriesgar las empresas a tener contagios masivos.

Recordó que se estima que el 50% de las personas que tienen Covid-19 son asintomáticos que no saben que tienen el virus y siguen contagiando, y otro 30% son personas son síntomas leves, que siguen esparciendo el virus.

El director del Langebio, Alfredo Herrera, señaló que hasta el momento se han aplicado más de 400 pruebas en donde el 5% resultaron positivas y con la aplicación de más pruebas, la cifra va a ir en crecimiento.

Compartió que la prueba es comercializada en masa a mil 300 pesos porque se analizan por lotes, pero para realizar pruebas individuales el costo podría subir hasta a 2 mil 800 por persona, por lo que este tipo de proyectos tendrán un buen impacto en la sociedad y en el sector económico.

Actualmente el Langebio realiza el procesamiento de alrededor de 200 pruebas diarias, y se tiene capacidad de 4 mil 500 a la semana, todo ello debido a que cuentan con un robot que permite la purificación de las pruebas.